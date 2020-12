Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 2 de dezembro de 2020.

Montes Claros terá voo direto para Porto Seguro da Azul com passagens ida e volta por apenas R$ 594

A Azul vai usar na rota Montes Claros/Porto Seguro o avião ATR-72 com 70 assentos, mesmo modelo que faz a rota para Belo Horizonte.

A partir de 20 de dezembro deste ano a Azul terá voo direto de Montes Claros para Porto Seguro, no Sul da Bahia. Os voos serão operados até 31 de janeiro de 2021 aos domingos e às quartas-feiras. Quem for viajar em dezembro encontra passagens de ida e volta por apenas R$ 594,57 saindo de Montes Claros. (veja detalhes na imagem abaixo). Para viagem no mês de janeiro do ano que vem a ida e a volta estão disponíveis por R$ 830,02, valores com todas as taxas incluídas.

A Azul vai usar na rota Montes Claros/Porto Seguro o avião ATR-72 com 70 assentos. Esse é o mesmo modelo que a companhia faz a ligação da cidade com o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.

Com 95% dos hotéis abertos, além de barracas de praias funcionando com protocolos sanitários, Porto Seguro é o destino brasileiro que mais receberá voos entre dezembro e janeiro. Serão cerca de 1,3 mil voos.

Voos Montes Claros para SP por apenas R$ 604,35

Quem está planejando viajar em dezembro de Montes Claros para Belo Horizonte encontra passagens de ida e volta por apenas R$ 584,53 em voo direto da Azul. Para o mês de janeiro do ano que vem há opções de voos de ida e volta de Montes Claros para São Paulo por R$ 604,35, para Uberlândia por R$ 462,07 e para Recife a partir de R$ 862,98.

Todas as passagens da lista abaixo estão com as taxas incluídas. Além dos voos baratos para Porto Seguro, a nossa equipe selecionou hotéis com descontos na cidade localizada no Sul da Bahia. Acesse aqui a promoção.

Atenção: O Jornal Montes Claros não vende passagens aéreas, pacotes de viagens ou reservas de hotéis. O site apenas divulga as promoções, ficando o leitor livre para escolher a melhor opção.