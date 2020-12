4 roteiros de viagem para 2021

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de dezembro de 2020.

Esse vai ser o ano para explorar os destinos nacionais e conhecer as belezas exuberantes escondidas no nosso país.

Em 2021 todo mundo quer viajar mais do que em 2020 e, para que isso aconteça, já é hora de começar a planejar. A aposta é que os destinos nacionais, como o litoral da Bahia ou de outros estados do Nordeste, sejam ainda mais valorizados, afinal potencial é o que não falta por aqui.

Para aproveitar ao máximo qualquer viagem, é essencial fazer um roteiro com as principais atrações do local. Facilitando a sua vida, fizemos uma lista com quatro destinos nacionais que você deveria conhecer, com sugestões do que fazer por lá.

Natal, Rio Grande do Norte

A capital do Rio Grande do Norte tem dunas, falésias, lagoas, mar azul e muitas opções de programas para todos os tipos de turistas. Além disso, fica em uma região privilegiada, que facilita os passeios para outras cidades e até estados

vizinhos.

Inclua no seu roteiro uma visita às Dunas de Genipabu, com passeio de buggy e visita às suas lagoas. Se você gosta de aventura, não deixe de experimentar skibunda, kamikaze e aerobunda. Outra dica é tirar um dia para visitar as praias de Pipa, as mais bonitas do estado.

Em Natal, visite o Morro do Careca, onde é possível fazer um passeio de jangalancha e também tirar fotos no letreiro com o nome da cidade. Lá perto fica a Praia Alagamar, onde é possível avistar golfinhos e tartarugas.

Lençóis Maranhenses, Maranhão

Com lagoas de águas mornas entre as dunas, que formam um dos cenários mais deslumbrantes do Brasil, o Parque nacional dos Lençóis Maranhenses, é um daqueles lugares que todo mundo deveria visitar pelo menos uma vez na vida.

O local fica a menos de 300 quilômetros de São Luís e uma das melhores formas de chegar até lá é pela cidade de Barreirinhas. Quem já foi, garante que você precisará de vários dias para conhecer tudo. Não deixe de visitar as lagoas fora do circuito principal e, se possível, agende um passeio noturno pelas dunas.

Se o orçamento permitir, outra dica para o roteiro é o sobrevoo dos lençóis. Reserve pelo menos uma tarde para ver o pôr do sol no parque e não deixe de experimentar os pratos com camarão em Atins.

Morro de São Paulo, Bahia

De fácil acesso a partir de Salvador, o Morro de São Paulo, que fica na Ilha de Tinharé, é um dos cenários mais paradisíacos da Bahia. Só se chega até lá de barco ou avião, o que contribui para uma natureza muito preservada, com mar morno, tranquilo e azul.

Não deixe de incluir no seu roteiro um pôr do sol no Forte de Morro de São Paulo.

Nesse dia, aproveite para visitar o farol e se aventurar pela maior tirolesa dentro d’água do Brasil.

Uma boa dica é fazer o passeio em volta da ilha, passando pela Praia do Encanto e as piscinas de Garapuá, além de manguezais e a cidade histórica de Cairú. Para quem gosta de festas, um luau na praia tem que ser obrigatório no roteiro.

Trindade, Rio de Janeiro

A vila de pescadores, localizada nas proximidades de Paraty, é uma ótima opção para quem gosta de praias, piscinas naturais, trilhas e cachoeiras. A vila é pequena e dois dias são suficientes para conhecer as principais belezas naturais. No entanto, a dica é ficar pelo menos 4 dias, para poder aproveitar tudo com calma.

Reserve pelo menos uma noite para passear a pé pelas ruas do vilarejo, aproveitando os restaurantes e as lojinhas. Não deixe de ir até a Piscina Natural do Cachadaço, que pode ser acessada por trilha ou de barco. A praia de mesmo nome também costuma ter menos movimento que as outras e é muito bonita.

Uma das atrações mais famosas de Trindade é a Cachoeira da Pedra que Engole, um toboágua natural surpreendente. Vale a pena encarar a trilha até lá.