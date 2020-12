Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de dezembro de 2020.

TikTok: saiba tudo sobre o app de vídeos que virou mania

Você talvez não tenha o TikTok instalado no seu celular, mas, se tem internet, com certeza viu algum conteúdo que saiu dele. A rede social se tornou extremamente popular em países como China, Índia e Estados Unidos, se tornando a principal origem dos memes e conteúdos virais em geral, nesses locais. Um exemplo disso é a música “Old Town Road”, do rapper Lil Nas X, que foi um dos maiores hits de 2019 e começou a viralizar no Tik Tok.

O alcance do TikTok está cada vez maior: em 2019, ele foi o terceiro aplicativo mais baixado do mundo, segundo dados da consultoria especializada em aplicativos SensorTower, atrás apenas do Messenger e do WhatsApp. Aliás, ele é o único no Top 5 que não pertence à empresa de Mark Zuckerberg (o quarto e o quinto da lista são o próprio Facebook e o Instagram). Em janeiro de 2020, o TikTok tomou o primeiro lugar da lista, superando até o popular aplicativo de mensagens instantâneas.

Com tanta popularidade, o TikTok também está virando mania no Brasil: nós somos o segundo país que mais está baixando esse app. Vários famosos já têm perfil por lá e muitos vídeos legais que a gente vê em outras redes estão vindo de lá. Mas por que o TikTok está se tornando tão popular? Calma que a gente explica tudo nesse post!

Como funciona o TikTok?

Fazendo uma associação, podemos dizer que o TikTok está para o YouTube assim como o Twitter está para o Facebook. O TikTok, assim como o Twitter, serve para publicar conteúdos mais curtos e informais do que em outras redes sociais.

Os vídeos no TikTok podem ter 15 ou 60 segundos, não mais do que isso. Além disso, eles são sempre gravados na vertical. Há muitos tipos de conteúdo na rede, mas o destaque são os vídeos com músicas – dublando ou gravando – e os conteúdos de humor. Muitos dos memes que a gente vê por aí surgem no TikTok.

Falando dessa forma, talvez você pense que o TikTok é muito parecido com a função Stories, do Instagram. De fato, os dois têm bastantes semelhanças. A diferença é que o TikTok tem mais funcionalidades, que o tornam ainda mais divertido do que os Stories.

Em primeiro lugar, é mais fácil interagir com os conteúdos e ver coisas interessantes no TikTok, já que ele é focado apenas nos vídeos. Para passar de um vídeo para o outro, é só arrastá-lo para cima. Se quiser curtir, comentar ou até mesmo compartilhar o vídeo em outra rede social, como o WhatsApp, os botões para cada uma dessas funções estão todos no lado direito da tela. Gostou de uma música que você viu em um vídeo? Só clicar no nome dela, embaixo da tela, para utilizá-la no seu perfil.

Mas o TikTok não é fácil de mexer só na hora de ver vídeos: ele também ajuda você a fazer conteúdos muito legais. Além disso, ele tem uma quantidade de filtros, emojis e brincadeiras muito maior do que os Stories do Instagram, dando muito mais espaço para a criatividade dos usuários. Com poucos toques na tela, você consegue selecionar uma música para colocar no seu vídeo ou cortá-la, para pegar exatamente o trecho que você quer.

Simples, não é mesmo?

Como fazer um perfil no TikTok e compartilhar vídeos

Para começar a assistir os vídeos e gravar seus próprios conteúdos, você só precisa de um smartphone com acesso à internet.

O aplicativo está disponível gratuitamente para download, tanto para iPhone, quanto para celulares Android.

O aplicativo está disponível gratuitamente para download, tanto para iPhone, quanto para celulares Android. Uma vez baixado, é fácil criar sua conta: você pode fazer o login com seu perfil do Google ou do Facebook, com um toque. O último passo é selecionar que tipo de conteúdo você quer ver na rede: humor, animais, músicas, maquiagem, jogos… Então, é só começar a assistir o que você quer.

Quer gravar o seu vídeo? Basta clicar no “+”, na parte de baixo da tela, para abrir a câmera do TikTok. Ali, você também pode escolher o tipo de vídeo: 60 segundos, 15 segundos ou até mesmo um clipe com fotos da sua galeria. À direita da tela, você vê as opções para aumentar a velocidade do vídeo, colocar filtros ou ligar o temporizador.

As músicas ficam na parte de cima e os efeitos de câmera ficam embaixo. Os efeitos são um capítulo a parte e você pode passar horas brincando com eles, afinal tem muita coisa divertida por ali e sempre são adicionadas novas opções.

Para gravar, é só apertar o botão vermelho, em destaque na tela. Depois da gravação, você ainda pode fazer edições de forma simples: ajuste a música para tocar exatamente o trecho que você quer, corte o vídeo e coloque emojis. Para terminar, você coloca uma legenda e hashtags no seu vídeo e decide onde compartilhar. É possível enviar conteúdos do TikTok para os Stories do Instagram ou para seus amigos no WhatsApp com um clique.

Em resumo: o TikTok é uma forma simples de ver conteúdos curtos, engraçados e interessantes, além de dar várias opções para você fazer os seus próprios vídeos de um jeito bem fácil. O aplicativo não tem muita utilidade real no seu cotidiano, mas com certeza é uma brincadeira bem divertida.