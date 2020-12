Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de dezembro de 2020.

Os 4 times de futebol mais caros da América do Sul

O futebol é sem dúvida uma paixão! Os torcedores vibram, gritam, choram e até fazem rezas para a glória dos seus times. As emoções são muitas dentro do gramado, mas fora dele também esperam motivo de orgulho, na diretoria, contratações, posicionamentos, e o dinheiro. Os patrocinadores são um ponto chave na questão financeira dos clubes e ajudam nos investimentos, como empresas de equipamentos esportivos, ou até em casas de apostas, que incluem jogos de cassino online.

Os investimentos que um clube faz diz muito sobre como será a temporada e o que a torcida pode esperar. Com a volta da Libertadores, que teve sua paralisação devido ao novo Coronavírus, listamos os quatro times mais valiosos da América do Sul. Confira:

River Plate (Argentina)

Fundado em 25 de maio de 1901 no bairro de La Boca, o time com o apelido de “Los Millonarios” e defensora de quatro títulos e 36 participações na copa libertadores é o time mais caro da competição, tendo seu elenco num valor estimado de 163,9 milhões de euros, o reflexo desse alto valor foi posto a prova nas duas últimas edições do campeonato, na qual em 2018 foram campeões em cima do seu maior rival, o Boca Juniors, e em 2019, onde foi derrotado pelo flamengo na prorrogação. Os seus principais patrocinadores são Adidas, Turkish Airlines, AXE, Coca-cola e a Konami. Sempre um desafio para os adversários na competição.

Flamengo (Brasil)

Criado em 17 de novembro de 1985, o atual campeão não poderia ficar fora dessa lista, os investimentos do Flamengo em 2019 foram muito altos, tanto no elenco como para trazer o técnico Jorge Jesus, que foi a peça chave para o elenco rodeado de estrelas funcionar. Gabriel Barbosa e Bruno Henrique fizeram a dupla de ataque perfeita fazendo 14 gols em 13 jogos na competição, histórico 5X0 contra o Grêmio de Renato Gaúcho e a incrível final contra o temível River Plate fez com que o elenco conseguisse o título e a marca de 61,53% de aproveitamento na competição. Defensor de duas taças e 16 participações, o “Mengão” tem seu elenco avaliado em 122,3 milhões de euros e fica em segundo lugar na lista, porém, agora com o técnico Domènec Torrent. Continua como um dos favoritos ao título e seus patrocinadores são Adidas, BRB, Sportsbet.io, MRV engenharia, TIM, Total petrolífera, Brahma, entre outros.

Boca Juniors (Argentina)

Fundado em 3 de abril de 1905 e conhecido pelo estádio de “La Bombonera”, onde todos os adversários se sentem oprimidos no caldeirão, o Club Atlético Boca Juniors fica em terceiro lugar na lista, tendo um elenco que vale a quantia de 118,43 milhões de euros. O Boca é a segunda equipe com mais conquistas na Libertadores, somando 6 em 29 participações, perde em títulos apenas para o Independiente (Argentina), que possui 7 títulos na competição. Seus primeiros títulos vieram em 1977 e 1978, porém o esplendor do clube veio no time liderado pelo craque Riquelme, foram quatro títulos da Libertadores em dez anos (2000, 2001, 2003 e 2007), o time argentino sempre tem seu favoritismo devido a sua garra, raça e o peso de sua camisa. Os principais patrocinadores do “Azul y Oro” são Adidas, Qatar Airways e Huawei.

Grêmio (Brasil)

O tricolor gaúcho foi fundado em 15 de setembro de 1903 e tem seu elenco avaliado em 117,4 milhões de euros, ficando em quarto lugar na lista. Assim como Palmeiras e São Paulo, o Grêmio também possui 20 participações na Libertadores. Seus títulos vieram em 1983, 1995 e, o mais recente em 2017, na qual o time do técnico Renato Gaúcho bateu o Lanús na Argentina por 2 a 1 e se consagrou o vencedor do campeonato. Sua torcida é conhecida por vibrar muito, a mais famosa comemoração era a avalanche, que consistia em a torcida descer a arquibancada correndo até o limite no momento que o tricolor fizesse seu gol, porém teve de ser cancelada após um acidente na arena num jogo contra a LDU. O time sempre vem como um dos favoritos e uma pedra no caminho dos adversários. Os principais patrocinadores do “Imortal” são Umbro, Betsul e Banrisul.