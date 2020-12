Cápsula chinesa regressa à Terra com detritos e rochas lunares

Visão geral de privacidade

Este site utiliza cookies para que nós podemos lhe fornecer a melhor experiência de usuário possível. Informações do cookie são armazenadas no seu navegador e executa funções como reconhecer você quando você retornar ao nosso site e ajudar a nossa equipe para compreender quais seções do site encontrar mais interessantes e úteis.

Você pode ajustar todas as suas configurações de cookie, navegando com as guias no lado esquerdo.