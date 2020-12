* Por: Jornal Montes Claros - 18 de dezembro de 2020.

MG – Romeu Zema e Jair Bolsonaro dão início à obra de pavimentação da BR-367, no Vale do Jequitinhonha

MG – O governador Romeu Zema e o presidente da República, Jair Bolsonaro, lançaram, nesta quinta-feira (17/12), em Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, a pedra fundamental para pavimentação da BR-367, obra aguardada há mais de 60 anos pela população da região.

A intervenção deve receber R$ 160 milhões de investimento do governo federal, em 61,6 km de extensão, entre Jacinto e Salto da Divisa, fazendo ligação até Almenara. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), já foram iniciados a montagem do canteiro e prospecções. A previsão de conclusão é em 2022.

“São mais de 70 anos de espera pela conclusão da BR-367. A obra é de uma importância enorme porque vai conectar essa região ao Sul do Estado da Bahia e propiciar a conexão para que o transporte seja feito de forma mais ágil e segura, trazendo desenvolvimento e empregos”, afirmou Zema.

O presidente Jair Bolsanoro reafirmou o compromisso do governo federal com o desenvolvimento da região. “Aprendi a amar e respeitar Minas Gerais. É uma satisfação muito grande para mim. É em nome da banca de Minas que essas obras saem. Uma bancada ativa, que realmente vai a Brasília atrás de benefícios para o seu estado. E o nosso trabalho, meu e do (ministro) Tarcísio, é buscar atendê-la. Essa obra chega em boa hora. Há muito ela foi prometida e lamentavelmente não chegou até agora. Mas vai chegar em nosso governo”, disse.

Novos investimentos

Durante a solenidade em Jacinto, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou duas novas obras previstas pelo governo federal para o Vale do Jequitinhonha no próximo ano.

“A Ponte do Jequitinhonha, na BR-116, no primeiro trimestre do ano que vem vamos licitar, toda recuperada. Vamos trazer segurança para aquela travessia. E temos outro anúncio que ressalta a parceria que temos com o Governo de Minas Gerais, que amanhã será publicado no Diário Oficial da União. A federalização da BR-135, entre Manga e Itacarambi. Ano que vem iniciamos a pavimentação”, destacou.

Impactos econômicos

A obra de infraestrutura rodoviária na BR-367 vai impactar fortemente no desenvolvimento econômico da região, criando mais oportunidades de emprego e favorecendo a arrecadação de impostos.

Já durante as obras espera-se a geração de 620 empregos diretos nos setores de construção, infraestrutura e máquinas e equipamentos. Além disso, há uma previsão de geração de 2.200 empregos em outros setores econômicos. Os investimentos têm o potencial de gerar R$ 16 milhões em arrecadação de impostos indiretos na economia.

Campanha de vacinação

Romeu Zema também falou sobre o lançamento do Plano Nacional de Vacinação e Imunização, entregue nesta quarta-feira (16/12) pelo governo federal, em Brasília.

“Até hoje, o Ministério da Saúde sempre conduziu de forma muito adequada toda campanha de vacinação contra a poliomelite, meningite e diversas doenças. Com essa não será diferente. Todo brasileiro e mineiro vai ter acesso à vacina assim que homologado pela Anvisa”, disse o governador.

Participaram da cerimônia o secretário de Estado de Governo, Igor Eto; o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato; o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio; o ministro- chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno; o diretor geral do DNIT, general Santos Filho; parlamentares mineiros e prefeitos da região.