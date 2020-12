Norte de Minas – Influenciador de Pirapora usa redes sociais para viralizar ação solidária em prol de famílias carentes

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de dezembro de 2020.

Norte de Minas – Conteúdos engraçados, dicas curiosas e brincadeiras com a própria realidade. Com muita irreverência e carisma, o piraporense Eduardo Queiroz, há dois anos vem conquistando seguidores e amigos no Instagram. Popularmente conhecido como Edu Punguinhas, o influenciador de 30 anos já conta com quase 8.000 seguidores em sua conta.

Baseando o seu perfil no bom humor, Edu Punguinhas tem chamado a atenção também com a mobilização que vem fazendo, nos últimos meses, para arrecadar brinquedos que serão destinados para famílias carentes, neste Natal.

“A ideia começou em meados do ano, quando vimos a necessidade de ajudar crianças carentes, principalmente, nesse ano de pandemia onde muitas famílias não vão ter condições de comprar um presente para os seus filhos”. Revelou Edu Punguinhas que explicou ainda que a arrecadação iniciou através de um desafio no Instagram, onde os seus seguidores são “convocados” a doar um brinquedo e também incentivar outras pessoas a ajudarem na causa.

Segundo o influenciador digital, já foram arrecadados 150 brinquedos, que serão entregues no dia 23 de dezembro a partir das 15h nos bairros mais pobres de Pirapora. Quem tiver o interesse de fazer parte dessa corrente do bem, pode acionar o contato de Whatsapp: (38) 999226-8810 ou conversar com o próprio Edu Punguinhas, pelo seu perfil do Instagram: @punguinhas.