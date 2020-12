Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de dezembro de 2020.

Montes Claros – ACI é destaque como parceira do Plano de Saúde São Lucas

Montes Claros – A busca por uma qualidade de vida pode estar no topo da lista de prioridades de muita gente. A partir de uma rotina saudável e da prática de bons hábitos, a saúde ganha pontos e reflete bem no dia a dia, especialmente na produtividade no trabalho. Em ano de pandemia mundial, ter uma boa saúde é essencial para vencer a Covid-19. Desta forma, a Associação Comercial Industrial e de Serviços de Montes Claros intensificou a divulgação de um de seus produtos aos associados, o Plano de Saúde São Lucas. O resultado foi recorde de contratos fechados em 2021, alcançando os três primeiros lugares de uma ação promovida pelo Plano São Lucas.

Jacqueline Reis, coordenadora do Setor Comercial, frisou o esforço da equipe neste momento tão delicado para a sociedade. “O plano de saúde São Lucas foi nosso primeiro produto a ser comercializado pelo setor comercial da ACI, há 15 anos. A parceria de credibilidade, aliada a uma equipe motivada resulta sempre em sucesso. O grupo se constrói com dedicação, mas também com incentivos, e foi isso que buscamos fazer. Em 2021, estamos confiantes de que as metas serão todas alcançadas”.

Zaide Ribas, coordenadora do plano, conta que a parceria com a ACI funciona como elo de corrente, todos se apoiando para ser mais forte. “Reconhecemos a importância da entidade nestes anos todos, com uma relação saudável de aprendizado e melhoria em prol de nossos clientes em comum. Esta ação de sucesso reflete a dedicação da equipe, daí nosso reconhecimento. A ACI fala por nós na hora que fecha um contrato, esta credibilidade faz toda a diferença”. Ela completa que no ano que vem, espera estreitar ainda mais esta parceria, a partir de novos produtos. “A pandemia nos ensinou muito e motivou mudanças que nos ajudaram a servir melhor os clientes. Valores que estavam perdidos como a importância da família, da saúde e de ter bons hábitos na vida voltaram a fazer sentido e meio ao caos que a Covid-19 instaurou”.

O presidente da ACI, Leonardo Vasconcelos, ressaltou que assumiu a presidência da ACI em março de 2020 no auge da crise do coronavírus e nestes 9 meses, com o apoio da diretoria e dos colaboradores da entidade, a ACI conseguiu superar os desafios. “Este resultado positivo do Setor Comercial mostra o engajamento de uma equipe especial, que merece nosso reconhecimento. Estamos aqui comemorando metas é isso dá um ânimo na equipe, num momento que deveria ser de perdas, conseguimos nos superar e sair mais fortes e melhores”.

Os destaques foram para Elizabeth Cardoso, pelo 3º lugar, que levou um aparelho de som; o segundo lugar para Israel Moreira, que ganhou uma TV Smart 42” e o primeiro lugar ficou com Jefferson Oliveira, cujo prêmio foi Samsung Galaxy A3. Os prêmios foram entregues por Zaide Ribas, Thiago Godinho e Maura Lopes, representantes do Plano de Saúde São Lucas.