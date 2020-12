Montes Claros – Santa Casa de Montes Claros inaugura banco de perucas para pacientes com câncer

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de dezembro de 2020.

Montes Claros – O câncer é uma doença delicada e muito agressiva. Para combater a enfermidade, é utilizado um conjunto de medicamentos no tratamento, ou seja, a quimioterapia. Devido a isso, cada paciente apresenta diversos efeitos colaterais, entre eles, a queda de cabelo. No caso das mulheres, esta experiência pode se tornar uma das etapas mais complicadas e traumáticas, uma vez que atinge a autoestima das pacientes. “Atendemos uma região muito carente. A maioria das nossas pacientes acaba vindo de outras cidades para fazer o tratamento em Montes Claros e, muitas delas, não têm condições financeiras para adquirir uma peruca”, diz a oncologista clínica, Dra. Cláudia Teixeira.

Pensando em amenizar a situação, a ONG Fio de Luz, em parceria com a Santa Casa de Montes Claros, inaugurou na última semana o banco de perucas do hospital. De acordo com o presidente da ONG, Edmilson Marques, a ação tem como objetivo melhorar a autoestima das pacientes. “Em 2018 abri uma loja de cabelos em Venda Nova-MG. Certo dia, uma paciente oncológica que passava pela loja, admirando os cabelos, comentou que não tinha condições de comprar. Diante da situação, tomamos a iniciativa de providenciar uma peruca para ela. Nos tornamos amigos e percebi o quanto a peruca fazia diferença durante o tratamento dela. Um tempo depois, ela voltou à loja com os resultados do tratamento e me disse que estava curada do câncer. Esta notícia foi um divisor de águas em minha vida. Viajei para São Paulo, comprei 80Kg de cabelos e passamos a confeccionar perucas para doação”, disse.

Atualmente, a ONG Fio de Luz já realizou a entrega de mais de 3.500 (três mil e quinhentas perucas) para 31 hospitais. Entre eles está a Santa Casa de Montes Claros, que recebeu o total de 30 perucas, inicialmente. As perucas ficam expostas no setor de oncologia e as pacientes, que são atendidas pelo SUS, podem optar por qual levará para casa gratuitamente. Uma dessas pacientes foi a Maria de Lourdes Santos, 56, moradora da cidade de Itacambira-MG e que está em tratamento contra o câncer há três meses. “Eu adorei a minha peruca. Para mim, foi como um presente de Natal. Agradeço a Deus por todas as pessoas que Ele tem colocado em minha vida”, disse emocionada.