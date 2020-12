MG – PRF realiza Operação Rodovida Ano Novo com foco em todas as regiões de Minas Gerais

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de dezembro de 2020.

MG – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai realizar, no recesso de fim de ano, a Operação Rodovida Ano Novo, com o objetivo de prevenir acidentes, garantir fluidez ao trânsito e combater infrações. As ações, que tem início às 00h01 desta quinta-feira (31) e término às 23h59 de domingo (3), mobilizará todas as regiões do território mineiro.

Durante a operação, a PRF vai reforçar o policiamento em locais estratégicos com o aumento de rondas ostensivas. As áreas de maior movimentação e os trechos com alto índice de acidentes e infrações de trânsito contarão com cerca de 800 policiais em revezamento.

Além das medidas de fiscalização, a polícia ainda vai restringir o tráfego de veículos para melhorar a fluidez e a segurança nas rodovias federais. Durante o feriado prolongado, alguns veículos de carga serão restringidos em determinados dias e horários, nas rodovias de pista simples.

As restrições serão no dia 31 de dezembro, das 16h às 22h e no dia 01 de janeiro, das 14h ás 22h, e envolvem veículos que excedem 2,6 metros de largura, 4,4 metros de altura, 19,8 metros de comprimento e 57 toneladas de Peso Total Bruto Combinado (PBTC).

O motorista que descumprir a determinação será multado em R$130,16, por infração média, receberá 4 pontos na CNH e terá o veículo retido. Confira todas as informações da Operação Rodovida Ano Novo 20/21 no site da Polícia Rodoviária Federal.