Montes Claros – Videoconferência sobre educação e assistência social na AMAMS é marcada para dia 12

Montes Claros – A Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene marcou para a próxima terça-feira (12), às 9 horas, a videoconferência com os novos gestores municipais de Assistência Social e Educação, quando repassará as orientações sobre as duas áreas. O presidente Lara Batista Cordeiro explica que esse evento está sendo realizado a pedido dos novos secretários municipais das duas áreas. Isso em razão das demandas geradas, com ênfase no auxílio emergencial e no retorno das aulas. A Amams tem vários Departamentos Técnicos que dão suporte aos municípios, como especialistas e ainda o apoio da Confederação Nacional dos Municípios, quando necessário.

Na área de assistência social, o foco é orientar os novos gestores e por isso será realizada a webconferência no intuito de orientar sobre o cenário da Política de Assistência Social, abordando assim sobre as principais atividades a serem executadas ao entrar na Gestão de Assistência Social. Os temas a serem discutidos são Gestão da Política de Assistência Social, Equipamentos existentes no município e Gestão Orçamentária e financeira do SUAS no intuito de orientar os municípios na elaboração e implementação dos projetos de assistência social, além disso, tem como foco apoiar e orientar os municípios na captação de recursos financeiros para a área da assistência social bem como contribuir e embasar a reconfiguração das Políticas Municipais de Assistência Social a fim de contribuir com uma melhor gestão e aprimoramento dos serviços.

A webconferência propõe prestar o atendimento e assessoramento dos serviços referente a Políticas Públicas de Educação e da Assistência Social além de acompanhar os processos de trabalho dos municípios associados, contribuindo assim para a leitura da realidade dos mesmos, considerando os diversos desafios e entraves que precisam ser superados para a construção de alternativas e oportunidades que possibilitem superação das demandas e fragilidades identificadas.

A coordenadora do Departamento de Educação da Amams, Neiva de Jesus, explica que no dia será feita a apresentação dos objetivos desse Departamento, ressaltando o trabalho desenvolvido junto aos municípios; os programas e sistemas do FNDE; o novo ciclo do Plano de Ações Articuladas e a importância de fazer um bom planejamento; o que muda com o novo Fundeb e por fim, a discussão sobre a organização do calendário escolar em 2021.