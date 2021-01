Montes Claros – Polícia Militar prende homem acusado de traficar drogas no bairro Canelas

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de janeiro de 2021.

Montes Claros – A partir de uma denúncia anônima, dando conta de que na Av. Doutor Avilmar Gonçalves Oliveira, bairro Canelas, algumas pessoas constantemente realizam tráfico de drogas, policiais militares passaram a monitorar o local e nessa quarta-feira (6), por volta das 15h50min, depararam com um suspeito no local, sentado em um caixote às margens do córrego.

O suspeito foi abordado, sendo encontrado em seu poder a quantia de R$ 118,00 (cento e dezoito) reais em dinheiro trocado.

Seguindo orientações da denúncia, os policiais militares realizaram buscas nas proximidades, em uma vegetação rasteira de capim, e localizaram um invólucro plástico transparente, contendo em seu interior 05 papelotes de substância semelhante a cocaína; 03 pedras de substância semelhante ao crack e 02 buchas de substância semelhante a maconha.

O suspeito, de 26 anos, foi preso e encaminhado à delegacia, com os materiais apreendidos.