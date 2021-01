Asteroide maciço pode se chocar com a Terra no próximo ano, informa NASA

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de janeiro de 2021.

Asteroide maciço pode se chocar com a Terra no próximo ano, informa NASA

Um asteroide maciço com mais de 130 metros de diâmetros e força de 250 mil toneladas está possivelmente próximo de se chocar com a Terra, informou a Agência Espacial Norte Americana (NASA) nesta semana. O 2009 JF1, como foi chamada a rocha, foi detectado no espaço em 2009, e pode atingir o planeta no próximo 6 de maio de 2022.

O asteroide foi classificado como “potencialmente perigoso” pelo órgão espacial, mas as chances de que ele cause destruição em massa na Terra e atinja o planeta são de uma em 3.800, ou de 0,026%, conforme cálculos da NASA. A agência informou que continuará acompanhando a órbita do corpo celeste.