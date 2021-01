Montes Claros – Homem fere seu pai e sua irmã com golpes de faca no bairro Monte Alegre

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de janeiro de 2021.

Montes Claros – Um homem de 42 anos feriu seu pai de 90 anos e a sua irmã de 56, com golpes de faca, no último sábado (9), no bairro Monte Alegre, em Montes Claros.

O autor já ameaçava a sua irmã de morte há algum tempo, após um desentendimento.

O pai da vitima de 90 anos tentou impedir a agressão e sofreu um facada na mão.

O suspeito que esta foragido já havia sido preso por outros crimes e estava em liberdade condicional.