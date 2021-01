Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de janeiro de 2021.

Bahia anuncia a rescisão de contrato do experiente volante Elias

O período do volante Elias no Bahia chegou ao fim. Fora dos planos do treinador Dado Cavalcanti, o jogador rescindiu o contrato com o clube recentemente. O rompimento do acordo já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

De acordo com o informações do clube, a rescisão foi realizada de maneira amigável e em comum acordo. Desde que chegou ao clube baiano para substituir o treinador Mano Menezes, Dado já indicou que não tinha interesse em contar com o experiente volante, que foi duramente questionado pelos torcedores.

Elias fechou com o Bahia em setembro do ano passado por indicação de Mano Menezes, que já tinha trabalhado com o jogador em passagens no Corinthians e na seleção brasileira. Defendendo as cores do Bahia, ele atuou somente em 16 jogos e não chegou a balançar as redes.

Em contrapartida, o clube resolveu apostar e ampliar o contrato com o goleiro Anderson até o final do Campeonato Brasileiro, no mês de fevereiro. A extensão do acordo também já saiu no BID, formalizando a renovação. Ele conta com 37 anos e chegou ao time ainda em 2016.

No total, o goleiro já entrou em campo em 72 oportunidades com a camisa do tricolor. Nesta temporada, Anderson participou de 18 participou e também precisou lidar com críticas da torcida em função de algumas oscilações em campo.

Situação do Bahia no Brasileirão 2020

Dado Cavalcanti terá pouco tempo para ajustar o time do Bahia e tentar afastar a equipe da zona de rebaixamento, visando a continuar na elite do futebol nacional. O Bahia terá até o confronto contra o Santos para resolver a sua vida no Brasileirão, uma vez que se trata da 38ª e última rodada da Série A.

