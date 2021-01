Montes Claros – Polícia Militar apreende adolescente com drogas no bairro Jaraguá II

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de janeiro de 2021.

Montes Claros – Polícia Militar apreende adolescente com drogas no bairro Jaraguá II

Montes Claros – Nessa quarta-feira (13), por volta das 20h25min, durante operação Batida Policial na rua Afonso Rodrigues Avelar, Jaraguá II, a equipe de policiamento presenciou o momento que um menor retirou um objeto da cintura e do interior deste pegou algo e repassou para um transeunte, que em ato contínuo lhe entregou uma quantia em dinheiro.

Nesse momento do flagrante o menor foi abordado, identificado adolescente de 16 anos, e durante as buscas foi encontrado com ele uma lanterna danificada e no interior desta a quantia de dez papelotes de substância semelhante a cocaína, e a quantia de R$ 29,00 (vinte e nove reais) em dinheiro dentro da cueca do abordado.

Os policiais militares fizeram contato com o pai do menor em conflito com a lei, e ele autorizou a entrada dos policiais no quarto do menor com o objetivo de verificar se não havia algo de ilícito no local, pois ele não compactuava com qualquer tipo de ilegalidade realizada pelos filhos.

Foi encontrado no guarda-roupa do menor, no bolso de uma blusa de moletom, a quantia de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) em notas trocadas.

O pai do menor não soube dizer a origem do dinheiro, e informou a equipe policial que não sabia que seu filho estava de posse dessa quantia de dinheiro em casa.

O menor foi apreendido por ato infracional e conduzido a DP com o material apreendido.