MG – MPF entra com ação pedindo adiamento do Enem em Minas Gerais

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de janeiro de 2021.

MG – O Ministério Público Federal (MPF) pediu o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Minas Gerais. De acordo com o órgão, a ação foi ajuizada contra a União e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta quinta-feira (14).

Mais de meio milhão de pessoas estão inscritas no Enem em Minas Gerais. As provas estão previstas para os dois próximos domingos, dias 17 e 24 de janeiro.