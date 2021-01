Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de janeiro de 2021.

Montes Claros – Dupla montes-clarense Kaio Marques e Nataly participa de Reality realizado por produtor musical de Gustavo Lima

Montes Claros – A dupla de Montes Claros, Kaio Marques e Nataly está participando desde o último dia 10 deste mês de um reality show para cantores sertanejos que é realizado por um dos produtores musicais mais conhecidos do Brasil, Reinaldo Meirelles, que atualmente é o produtor musical de Gustavo Lima.

O evento denominado Casa Sertaneja, contou com mais de 3600 inscrições, onde apenas três duplas e dois cantores solo foram escolhidos, sendo que Kaio Marques e Nataly são os únicos representantes de Minas Gerais. Estes músicos estão confinados em uma casa em Ribeirão Preto desde o último dia 10 e ficarão neste confinamento por 14 dias aprendendo técnicas vocais e de como se portar em um palco com os melhores professores e fonoaudiólogos do Brasil.

É importante destacar que diariamente acontecem provas, onde cada um dos representantes cantam uma música e estes vídeos são publicados, e para se manter na “Casa Sertaneja” contam com votos virtuais no instagram. Cada pessoa deve marcar três amigos em cada uma das postagens e quem conseguir mais comentários no vídeo do dia consegue uma pontuação maior e ainda pode tirar pontos de algum dos concorrentes. Para acessar ao Programa que vaio ao ar diariamente às 20 horas, basta acessar o Youtube Reinaldo Meirelles.

Para Saber mais sobre o evento, basta acessar o instagram: @casasertanehabr, ou o instagram @reinaldomeirelles ou da dupla: @kaiomarquesenataly.