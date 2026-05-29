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Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas no bairro José Carlos Valle de Lima em Montes Claros
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Jornal Montes Claros 29 de maio de 2026

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Jovem de 21 anos foi detido em flagrante; drogas, dinheiro e motocicleta foram apreendidos.

Montes Claros, 29 de maio de 2026 — A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da 11ª RPM, prendeu na noite dessa quinta-feira (28) um jovem de 21 anos suspeito de tráfico de drogas na rua Raimundo Chaves, bairro José Carlos Valle de Lima. A ocorrência resultou na apreensão de cocaína, maconha, dinheiro em espécie e uma motocicleta utilizada no transporte dos entorpecentes.

  • A guarnição recebeu denúncia de intensa movimentação de usuários em uma residência, típica do tráfico ilícito.
  • Ao chegar ao local, os militares visualizaram o suspeito em uma motocicleta, que fugiu para dentro do imóvel ao perceber a viatura.
  • Durante a abordagem, foram encontrados:
    • 13 porções de cocaína prontas para venda.
    • Uma barra de maconha fracionada em dois pedaços.
    • Uma porção de maconha pronta para comercialização.
    • R$ 1.350,00 em dinheiro trocado.
    • Diversos invólucros plásticos usados para dolagem.
    • Uma motocicleta utilizada no transporte dos ilícitos.

O suspeito, reincidente no crime de tráfico, confessou espontaneamente que as drogas eram de sua propriedade e que utilizava a residência para comercializar os entorpecentes.

  • Tráfico de drogas em Montes Claros segue sendo uma das principais ocorrências atendidas pela PM.
  • Após receber voz de prisão em flagrante, o jovem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil para as demais providências.

A ação da Polícia Militar reforça o combate ao tráfico de drogas em Montes Claros, garantindo maior segurança à comunidade e desarticulando pontos de comercialização ilícita.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da Polícia Militar de Minas Gerais

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