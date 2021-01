Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de janeiro de 2021.

Montes Claros – PREVMOC reforça segurança contra incêndio no Shopping Popular

Montes Claros – O Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros (PREVMOC) está realizando um processo licitatório para a execução complementar do projeto de prevenção e combate a incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros para adequações no Shopping Popular Mário Ribeiro da Silveira.

O pregão será realizado no dia 1º de fevereiro, na sede do PREVMOC (rua Viúva Francisco Ribeiro, nº 150, Centro) e no processo está incluso o fornecimento de todo o material e mão de obra necessários à execução dos serviços. Recomenda-se aos interessados em participar do certame a realização de uma vistoria e a inspeção das condições gerais das instalações no local das obras e serviços. A vistoria deverá ser agendada pelos telefones 2211-4255 ou 2211-4256.

O prazo previsto no contrato para a execução das obras é de três meses, a partir da emissão da ordem de serviço. O edital do processo está disponível no site da Prefeitura de Montes Claros pelo link http://www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/paginas/editais_prevmoc/2021/edital-ppp-006-20-c.pdf.