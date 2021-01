Razões pelas quais os cassinos online estão crescendo em popularidade

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de janeiro de 2021.

Há pouco mais de duas décadas, se você quisesse jogar um jogo de cassino teria que fazer um esforço considerável. Primeiro, seria preciso esperar a chegada das férias ou então reservar alguns dias na sua agenda lotada para viajar para um país onde os cassinos físicos são liberados.

Mas mesmo assim alguns destinos que sediam cassinos nem sempre oferecem uma boa variedade de jogos. Portanto, mesmo que você chegasse a um deles, não haveria nenhuma garantia de que seus jogos de caça-níquel favoritos estariam disponíveis no local.

Avance alguns anos para 2021. Os cassinos online estão crescendo a uma taxa exponencial. Embora os novos jogadores de uma geração experiente em tecnologia sintam-se confiantes em torno de software e sites, os cassinos online continuam a ser um enigma para muitos.

Se você é uma daquelas pessoas que ainda não tem certeza de como os jogos de cassino funcionam no ambiente virtual, aqui estão cinco razões pelas quais os cassinos online estão ganhando popularidade.

Os jogos online oferecem transparência

Os frequentadores de cassinos terrestres que gostam de jogar caça-níqueis sempre suspeitaram de que as casas tinham uma vantagem matemática sobre eles, mas a quantidade exata dessa vantagem pode ser comparada a um enigma. Felizmente, os cassinos online mudaram essa situação para melhor.

Os cassinos online oferecem transparência incomparável. Virtualmente, todos eles revelam as porcentagens reais de retorno em suas máquinas caça-níqueis, então isso não é mais mantido em segredo para os jogadores.

Conhecido como RTP (sigla de “Return to Player”), o RTP para cada slot machine pode ser encontrado no site de um cassino online. Além disso, muitas destas empresas de jogos online contam com auditorias terceirizadas para oferecer um jogo justo e responsável. Todos esses são fortes sinais de confiança. Graças a eles, você pode confiar nas plataformas de jogos online mais do que nunca.

Os cassinos online são cada vez mais acessíveis

Ao contrário dos cassinos físicos, os cassinos online são muito melhores em termos de acessibilidade. O que isso significa? Que não é preciso esforço de deslocamento e tempo para visitar um cassino online, o contrário do que aconteceria caso você só tivesse a opção de visitar uma sala tradicional.

Os cassinos online oferecem algo que se ajusta com a disponibilidade de tempo dos jogadores que vivem vidas agitadas. Eles são muito mais acessíveis do que suas contrapartes terrestres. Você pode jogar modalidades de cassino online a partir do seu smartphone, tablet ou computador, em qualquer lugar ou no conforto de sua casa, a qualquer hora.

Bônus insuperáveis

É certo que os cassinos físicos oferecem algumas recompensas. Você pode obter uma bebida de cortesia ou, se apostar alto, pode até obter uma estadia gratuita em um dos luxuosos quartos de Resort onde está situado. No entanto, essas recompensas nem chegam perto dos bônus incríveis que os cassinos online oferecem.

A maioria dos cassinos online oferece bônus de boas-vindas que os jogadores recebem após registrar uma conta em um site preferido. Há também o bônus de primeiro depósito, que é acionado depois que um jogador faz o primeiro depósito em uma conta de cassino online.

Finalmente, para atrair ainda mais jogadores alguns cassinos online implementam várias plataformas de gamificação, programas de fidelidade e acesso a torneios exclusivos. Você pode subir de nível, compartilhar a experiência com seus amigos e obter recompensas atraentes em troca. Alguns oferecem também as melhores taxas de câmbio para pontos de recompensa e até um gestor de conta pessoal.

Grande variedade de jogos

Com o grande número de plataformas de cassino online operando no Brasil, encontrar um cassino com sua máquina caça-níqueis ou jogo de mesa favorito não é uma tarefa difícil. Mesmo o cassino tradicional mais bem equipado, que normalmente está a milhares de quilômetros de distância da maioria dos jogadores, não pode ser comparado à variedade de jogos que um cassino online oferece hoje.

A tecnologia permite que os cassinos online armazenem centenas de jogos em um só lugar. Encontrar o seu jogo desejado é extremamente fácil, basta você usar suas habilidades de navegação na Web. As pessoas já estão familiarizadas com a pesquisa na Internet e o mesmo princípio de busca se aplica aos jogos. Os sites disponibilizam todas as modalidades, desde caça-níqueis online a jogos de mesa com crupiês ao vivo.

Esta é uma conveniência única que apenas os cassinos online podem oferecer e muitos jogadores reconheceram isso.



Segurança e licenças oficiais

O último obstáculo que os cassinos online tiveram que superar para estimular seu imenso crescimento foi a confiança. Afinal, os jogadores precisam divulgar suas informações pessoais e de cartão de crédito para jogar online. Os usuários estão cientes dos riscos de segurança cibernética e sabem que a divulgação de suas informações privadas pode levar a violações de privacidade.

Então como você pode confiar que está em um espaço online seguro e protegido? Os cassinos online mostram isso de uma forma simples e eficaz. Todo cassino online respeitável possui uma licença oficial e usa protocolos de criptografia de segurança de alto nível para manter os dados dos jogadores protegidos. Tudo isso transmite confiança e convida milhões de jogadores a se juntarem ao mundo do cassino online e jogarem com tranquilidade.