Resort, hotel e pousada: quais são as diferenças?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de dezembro de 2020.

Descubra qual é a melhor hospedagem para o seu perfil e seus planos de viagem.



Já reparou que, mesmo durante as férias, cada viagem que fazemos tem um objetivo principal? Às vezes, tudo o que nós precisamos é descansar. Em outros momentos, só queremos curtir. Ainda há épocas em que desejamos desbravar o destino que vamos visitar.

Para cada viagem, há diferentes tipos de acomodação que vão atender a nossa expectativa e necessidade, permitindo uma experiência melhor no local que vamos conhecer.

Hotel, pousada e resort são diferentes formas de hospedagem, com uma peculiaridade diferente. Você sabe quais são as principais diferenças entre elas?

Continue lendo que nós te contamos.

Pousada

Geralmente, menor e mais aconchegante, a pousada tem um clima intimista e pessoal. A maioria dela é administrada em família, o que garante uma receptividade personalizada aos hóspedes.

Com capacidade menor que um hotel, as pousadas podem ter diferentes tipos de acomodações, com quartos duplos, triplos, quádruplos e chalés que comportam de duas até seis pessoas.

Os quartos podem ter decoração diferente um do outro. De maneira geral, eles contam com banheiro privativo, televisão, armário, ventilador ou ar-condicionado. Cofre e frigobar não são necessariamente obrigatórios.

Em termos de lazer, as pousadas contam com piscina e playground. Algumas podem ter piscina coberta e sauna, mas isso não é uma obrigatoriedade. Muitas oferecem estacionamento e Wi-Fi aos turistas também.

Dentre os principais tipos de regime de hospedagem, o café da manhã e a meia pensão são os mais comuns. Em algumas cidades, pode-se encontrar pensão completa, então, vale a pena questionar sobre a possibilidade.

Hotel

O hotel tende a ser maior que uma pousada, tendo estrutura para receber muito mais hóspedes por vez. É uma acomodação temporária, que pode ou não contar com academia, piscina, massagem, sauna e outras opções internas de lazer.

A maioria dos hotéis oferece apenas café da manhã, mas é preciso perguntar sobre os tipos de regime de hospedagem para saber se há outras opções. A acomodação pode variar de padrão até presidencial, de acordo com o nível de conforto no quarto, que costuma acomodar bem duas pessoas.

Os quartos têm decoração bastante similar. Eles oferecem banheiro privativo, frigobar, ar-condicionado, cofre, armário e televisão. O hotel conta com diversos profissionais que podem ajudar o hóspede em todas as necessidades, desde o pedido de uma refeição no quarto até uma solicitação de um táxi ou câmbio de moedas.

Resort

Os resorts são hotéis com grande estrutura de lazer para que o turista não precise sair das instalações para descansar ou se divertir. Os quartos tendem a ser mais amplos e equipados com mimos para os hóspedes, acomodando duplas e até famílias inteiras.

Considerado uma hospedagem de luxo, com quatro ou cinco estrelas, o regime de hospedagem pode ser de pensão completa ou all-inclusive. Este tipo inclui todas as refeições, desde petiscos e lanches até bebidas alcoólicas e não alcoólicas, no valor da sua diária.

Dentre as opções de lazer, há piscinas variadas, saunas, spa, quadras poliesportivas, monitores para entreter as crianças, jantares, festas temáticas e até shows com artistas famosos.

Cada tipo de hospedagem recebe um público diferenciado, sendo indicado para um determinado objetivo de viagem. Turistas que buscam apenas um local confortável para descansar, após terem passado um dia inteiro explorando a cidade, encontram nos hotéis a melhor hospedagem.

Quem quer algo intimista e gosta de fazer amizades, tem nas pousadas um bom ponto de apoio para a viagem. Caso o objetivo seja descansar totalmente, então, os resorts são a melhor opção para a viagem de férias, principalmente, para famílias com crianças.