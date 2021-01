5 curiosidades sobre o comportamento canino

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de janeiro de 2021.

Entenda por que eles cheiram o rabo uns dos outros e levantam a perna para fazer xixi.

Cachorros são muito inteligentes. Eles podem aprender truques e habilidades, além de serem fiéis aos donos. Por outro lado, não deixam de ser animais e seguirem instintos. Por isso, muitos dos comportamentos deles acontecem por uma razão.

Num primeiro momento, o uso de cama para dormir, por exemplo, pode ser um desafio, porque o animal vai precisar reconhecer o acessório antes de se sentir confortável nele. No entanto, depois que ele se familiariza, esse pode virar o seu local predileto.

Entender os motivos pelos quais o seu melhor amigo se comporta de determinada forma pode tornar a convivência entre vocês mais harmônica. Além disso, o conhecimento é uma ferramenta e tanto para identificar se o comportamento mostra que há algo errado com o seu cãozinho.

Ato de cheirar o rabo significa dizer olá

Você acha estranho o fato de o seu cachorro cheirar o rabo de outros animais durante os passeios? Isso acontece porque o olfato é o sentido mais desenvolvido dos caninos. Pelo cheiro, eles conseguem determinar o sexo, o comportamento e até o estado de saúde do outro pet. Nos cães, assim como a linguagem corporal, o olfato é uma ferramenta de comunicação. Então, cheirar os estranhos é quase como dizer: “oi! Tudo bem? Como vai você?”

Ainda está se perguntando por que eles cheiram justamente o rabo? Porque dentro do reto estão as glândulas anais, que produzem um cheiro que é único para cada cachorro. Assim, ao cheirar o rabo, eles identificam o outro e conseguem lembrar até se já o conheciam antes.

Pata levantada serve para marcar território

Fazer xixi é uma das formas que os cachorros encontram de marcar território, permitindo que os outros animais identifiquem que ele passou por lá. Contudo, por que eles levantam a perna para urinar? Porque desse modo podem urinar em superfícies verticais, atingindo maior altura com o jato, o que potencializa o odor.

Esse é um comportamento mais comum nos cães machos, embora algumas fêmeas também o adotem. Ainda é comum que os machos urinem em menor quantidade, para poderem fazer isso mais vezes, marcando mais locais.

Visão noturna atrapalha as fotos

Sempre que você tenta tirar fotos do seu cachorro, ele sai com os olhos vermelhos? Isso acontece porque eles têm uma membrana de tecido no fundo dos olhos para enxergarem melhor à noite, já que a luz passa duas vezes pela retina. Essa característica aumenta a probabilidade de os olhos ficarem vermelhos ou verdes com o flash.

Suor pelas almofadinhas das patas

Assim como nos humanos, o suor é importante para regular a temperatura corporal dos cachorros. No entanto, por conta dos pelos, eles transpiram pelas patas. A pelagem também atrapalha a expulsão de calor pela pele, por isso os cachorros ficam tanto com a boca aberta, pois é por lá que sai o ar quente do corpo.

Cocô alinhado com campo magnético da Terra

Parece ficção científica, mas um estudo feito pela Universidade de Duisburg-Essen (Alemanha) e pela Universidade Checa de Ciências da Vida (República Checa) concluiu que a maior parte dos cães prefere fazer cocô em posições que estejam em um ângulo alinhado com o campo magnético do planeta.

Segundo o estudo, que acompanhou 70 cachorros de 37 raças por 2 anos, os cachorros defecam alinhados ao eixo Norte-Sul. Os pesquisadores também concluíram que o fenômeno é mais comum em cães soltos do que nos que passam a maior parte do tempo de coleira.

É por isso que o seu cachorro dá voltas antes de defecar. Esse fenômeno também já foi observado em outras espécies de animais e pode servir para orientar o senso de direção dos que fazem isso.