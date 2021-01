Conheça os jogos mais esperados em 2021

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de janeiro de 2021.

Confira alguns dos jogos mais aguardados neste ano pelos fãs de games.

O ano de 2021 promete ser bastante interessante para os amantes de videogames, principalmente pela chegada da mais nova geração de consoles, Xbox Series e PlayStation 5, que tem tudo para trazer jogos ainda mais impressionantes. Diante de tanta expectativa, é inevitável que os fãs de games busquem por novas atualizações pela internet para ficarem por dentro de todas as novidades.

Sabendo disso, para que você saiba se o jogo que está esperando será lançado este ano, facilitando sua procura, separamos uma lista com os games mais aguardados de 2021. Confira!

God of War: Ragnarok

Sem dúvida, a saga God of War, exclusiva da Sony, é uma das preferidas por grande parte das pessoas, tendo milhões de fãs ao redor de todo o mundo. Para a felicidade desse público, durante o evento PlayStation 5 Showcase, foi anunciado um novo game para o console de nova geração da Sony.

O jogo foi apelidado de God of War: Ragnarok, devido à entrada da saga na mitologia nórdica, no seu último título para PlayStation 4. O game ainda não tem uma data definida para lançamento, mas tudo indica que ele deve estrear no segundo semestre de 2021.

Far Cry 6

A franquia Far Cry conquistou milhares de fãs devido à aventura em mundo aberto, repleta de muita ação. Diante disso, há uma grande expectativa para o lançamento do Far Cry 6, que será o primeiro passo da série na nova geração de consoles.

A saga que já teve o icônico Vaas Montenegro como vilão principal, em Far Cry 3, agora, contará com o ditador Antón Castillo, da ilha de Yara, que será representado pelo famoso ator Giancarlo Esposito, que ficou conhecido por interpretar Gus Fring na série Breaking Bad.

Como de costume, o Far Cry 6 irá apresentar um mundo aberto, inspirado na ilha de Cuba, onde os jogadores irão controlar o guerrilheiro Dani Rojas, que tem como objetivo derrubar o atual presidente e libertar o seu povo do ditador Antón Castillo. Uma novidade é que será possível escolher o gênero de Dani logo no início do jogo. O game estará disponível para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Halo Infinite

Halo Infinite já deveria ter sido lançado junto do Xbox Series X/S, porém, desenvolvido pela 343 Industries, o jogo teve seu lançamento adiado, pois estava precisando de algumas correções. Com isso, apesar de ainda não ter uma data estabelecida para estrear, a expectativa é que chegue no mercado ainda na metade do ano de 2021.

O novo game será voltado para os primórdios da série, tendo Master Chief como protagonista em uma trajetória longa contra um grande inimigo. Halo Infinite será multiplayer, algo que também faz parte de umas das principais experiências da série, oferecido gratuitamente, separado da campanha. O lançamento está confirmado para as plataformas PC e Xbox Series X/S, contando com uma versão para Xbox One.

Resident Evil Village

A aclamada franquia Resident Evil contará com um novo game: Resident Evil Village, também chamado de Resident Evil 8, por ser uma continuação direta de Resident Evil 7: Biohazard.

O game irá manter o estilo em primeira pessoa, no qual o jogador entrará novamente no papel de Ethan, que está em busca de Chris Redfield, após o famoso herói da franquia ter tido ações incompreensíveis que perturbaram a vida de Ethan com Mia, sua esposa.

Resident Evil Village terá uma pegada misteriosa com foco no ocultismo, contando, inclusive, com a presença de lobisomens. O jogo desenvolvido pela Capcom será lançado em 2021, sem uma data definida, e estará disponível para as plataformas PS5, Xbox Series X/S e PC.