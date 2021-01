Fugindo de SP por um dia: roteiros para fazer um bate e volta, aproveitando a natureza

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de janeiro de 2021.

Se você deseja passar um fim de semana mais tranquilo e busca por um lugar sossegado para ter mais contato com a natureza, confira alguns locais imperdíveis, perto da capital paulista!

A cidade de São Paulo é uma das maiores do mundo, sendo a mais populosa do país, marcada por uma vida cultural diversificada e agitada. Apesar de possuir bons parques, ela é caracterizada por edificações e áreas cinzas.

Nesse contexto, é comum que muitos habitantes busquem outro lugar para passar o fim de semana e relaxar, dando preferência para locais tranquilos, que permitam um contato mais intenso com a natureza.

Se você tem curiosidade de conhecer lugares próximos a São Paulo, confira algumas sugestões para a próxima vez que quiser comprar suas passagens na Reunidas para viajar no fim de semana.

Paraty

Esta cidade histórica está localizada ao Sul do litoral carioca, bem próxima à fronteira com o estado de São Paulo. Por isso, é comum que quem mora na capital paulista faça uma viagem rápida para Paraty aos fins de semana.

Em 2019, a cidade foi considerada patrimônio da humanidade pela UNESCO, e a fama não é à toa: o centro histórico possui ruas de paralelepípedo e é formado por um casario colonial de 33 quarteirões.

Caminhar por essa área é uma verdadeira viagem no tempo. A praça da matriz reúne inúmeros restaurantes e bares, pois, ali, concentra-se boa parte da vida cultural da cidade.

Nessa região, estão as principais cachaçarias de Paraty, internacionalmente reconhecida por produzir essa bebida. Esse local é um dos principais que conservam área remanescente de Mata Atlântica, o que o torna recomendado para quem gosta de curtir uma praia com bastante verde.

Paranapiacaba

Situada a apenas 50 km da capital paulista, esta vila possui paisagens dignas de filme. Paranapiacaba tem arquitetura inglesa do século XIX e foi construída para abrigar trabalhadores que construíram a primeira ferrovia de São Paulo.

Também considerada patrimônio histórico mundial, a vila é superpequena, abrigando casas tradicionais, feitas de madeira, além de diferentes nascentes d’água, piscinas naturais, cachoeiras e trilhas.

Em maio, a cidade ainda sedia uma convenção de bruxas e magos, evento que reúne pessoas de diversos lugares para acompanhar palestras, peças de teatro, danças e exposição de produtos considerados mágicos.

A escolha da cidade justifica-se, pois se acredita que os Incas utilizavam este local como rota de passagem, seguindo em direção a Machu Picchu, no Peru.

Araçatuba

Esta cidade está situada próxima à divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, sendo famosa por possuir águas em abundância, o que a torna um lugar ótimo para quem gosta de pescar ou praticar esportes aquáticos, como o caiaque, a canoagem, o remo, a vela e o kitesurf.

Além de clubes de águas quentes, a cidade oferece praias fluviais. Para quem gosta de sair para comer algo gostoso, há uma boa infraestrutura de bares, restaurantes e até danceterias.

Atibaia

Este passeio pode ser feito em apenas um dia, já que a cidade está apenas a 86 km de distância de São Paulo. A principal atração de Atibaia é a famosa Pedra Grande, uma formação rochosa com mais de 1.400 metros de altura, oferecendo uma vista deslumbrante.

Além da Pedra Grande, Atibaia é conhecida por ser a terra do morango. O município realiza uma festa com vários pratos elaborados com essa fruta nos meses de agosto e setembro.

A cidade ainda abriga parques bonitos, como o Edmundo Zanoni e o Recanto Japonês, já que Atibaia contém uma das maiores comunidades nipônicas do estado. Por fim, ainda é possível realizar um passeio de teleférico, cujo percurso é de 550 metros de extensão e chega a 15 metros em seu ponto mais alto.