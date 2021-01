Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de janeiro de 2021.

Montes Claros – Prefeitura começa a imunizar os profissionais da Santa Casa

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros deu início nesta quarta-feira, 27, à vacinação dos profissionais que atuam na Santa Casa de Montes Claros, na linha de frente do combate ao novo coronavírus. Uma equipe de oito servidores da Prefeitura esteve o dia todo no hospital, imunizando cerca de 800 funcionários, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de Enfermagem, recepcionistas, entre outros, ou seja, aqueles que têm contato direto com casos confirmados ou suspeitos da COVID-19.

No total, 2 mil funcionários da unidade hospitalar receberão a vacina, e por isso os servidores da Prefeitura estarão no local até sexta-feira, 29. A Santa Casa é um hospital chave para o atendimento aos infectados pela COVID-19 na cidade e na região, contando hoje com 20 leitos clínicos exclusivos para pacientes com a virose, além de 20 leitos de UTI Adulto, também exclusivos.

A imunização dos profissionais de Saúde traz alívio e segurança para todos: funcionários do hospital, seus familiares, além dos próprios pacientes atendidos.