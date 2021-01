Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de janeiro de 2021.

Norte de Minas – IFNMG abre inscrições para oficinas gratuitas de robótica para crianças

Norte de Minas – Crianças de sete a 12 anos podem inscrever-se para as oficinas de robótica online que serão ofertadas gratuitamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG)-Campus Montes a partir da próxima segunda-feira, 01/02. As inscrições devem ser realizadas até este domingo, 31/01, por formulário eletrônico. Os inscritos receberão um e-mail de confirmação e orientações de participação.

Serão seis oficinas, duas por semana, durante três semanas. As crianças poderão acompanhar os vídeos das oficinas pelo YouTube. Para confecção dos robôs, elas utilizarão material de baixo custo e itens recicláveis.

As oficinas maker fazem parte do projeto de extensão Programação e Robótica para Crianças e Adolescentes, do Campus Montes Claros.

Faça aqui sua inscrição.