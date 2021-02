Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Escola Adventista lança ensino bilíngue em sua grade curricular

Montes Claros – A Escola Adventista de Montes Claros, baseia-se em princípios e valores permanentes, e “tem compromisso não apenas com a qualidade pedagógica e o aperfeiçoamento do desempenho escolar do aluno, mas sua formação integral”, afirma a diretora Cristina Neiva. Ela destaca a ferramenta E-class, uma aliada importante neste período de pandemia. Na sua concepção, o aluno da Educação Adventista tem recebido um atendimento diferenciado.

A Coordenadora Pedagógica Elenciria Oliveira da Cruz, explica que o E-class é usado da Educação Infantil ao 9°ano do Ensino fundamental. Afirma que os alunos podem encontrar os conteúdos da aula do dia, bem como, o conteúdo das aulas anteriores.

Novidade na grade

A coordenadora afirma que com a chegada de 2021, é essencial a união de forças e viver esse ano da melhor forma possível em todos os “aspectos das nossas vidas”.

A novidade segundo Elenciria, é que neste ano, a Escola Adventista estará iniciando com a educação infantil bilíngue, com o propósito de aprimorar o português aprendendo a língua inglesa de forma contextualizada, através de jogos, brincadeiras e atividades de cocção.

“Temos muitos planos para este ano, as ideias dos projetos foram todas adaptadas para serem desenvolvidas no Ensino Remoto que tem a casa como a sala de aula e onde as possibilidades multiplicam”, frisa a coordenadora.

Elenciria informa que as aulas se iniciam no próximo dia 02 de fevereiro; e mesmo na modalidade remota, todo o grupo está animado e motivado para iniciar o trabalho.

“O ano de 2020 foi um treinamento, agora é hora de revermos o que superamos e aplicar novas estratégias. E preocupados em oferecer a metodologia adequada para alcançar resultados satisfatórios e visando atender melhor os nossos alunos, a nossa professora está cursando, em seu último semestre, a pós graduação em Ensino Bilíngue e o curso de extensão em Língua Inglesa, ambos pela UNASP- Centro Universitário Adventista São Paulo. Estamos certos que o ensino bilíngue é um diferencial para oferecer um ensino cada vez com mais qualidade”, assegura a coordenadora Elenciria.

Naturalizar o aprendizado

A professora de Inglês da Escola Adventista, Ana Paula Nunes de Novais, lembra que não é novidade que é uma necessidade na realidade atual, aprender este idioma. Ela destaca a importância do ensino bilíngue na grade curricular da escola, que de acordo com ela, vem para naturalizar o aprendizado da língua inglesa.

“O objetivo é expor os nossos alunos ao segundo idioma para que ele o obtenha da mesma maneira natural como adquiriu o seu idioma materno. O nosso programa de bilíngue consiste em 1h/aula diária, cinco vezes por semana, onde toda a comunicação é feita integralmente em inglês. O conteúdo a ser trabalhado será uma parceria com o trabalhado pela professora regente, trazendo familiaridade para os alunos, onde buscamos linkar o vocabulário com a significância e não com a tradução”, explica Ana Paula.

Desenvolvimento cognitivo

Para Ana Paula, quanto mais tempo a criança for exposta ao segundo idioma, mais rápido pode conseguir visualizar os resultados. Na sua concepção, é muito importante a parceria de escola e pais. Ressalta que o bilinguismo não é apenas uma ferramenta para aprender a segunda língua.

“Vários estudos apontam que uma pessoa bilíngue tem maior desenvolvimento cognitivo e de raciocínio em comparação com uma pessoa monolíngue. Os benefícios de se proporcionar uma educação bilíngue aos nossos filhos poderiam ser descritos em inúmeras linhas. É um investimento que vale muito a pena” finaliza Ana Paula Nunes Novais.