* Por: Jornal Montes Claros - 2 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Secretária Municipal de Saúde descentraliza testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites virais

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros, através da Secretária Municipal de Saúde, está capacitando todas as equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do município para a realização de testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais. Antes, o serviço era centralizado no Centro de Referência em Doenças Infecciosas (CERDI) (Policlínica do Alto São João).

A implantação dos testes rápidos na Atenção Básica faz parte de um conjunto de estratégias do Ministério da Saúde que tem por objetivo a qualificação e a ampliação do acesso da população brasileira ao diagnóstico e tratamento precoce.

Além do serviço oferecido pelo CERDI, que conta com equipe multidisciplinar composta de médicos, infectologista, biomédicos, assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, agora o usuário vai poder procurar a ESF de referência para realizar o teste, além de fazer o tratamento, caso o diagnóstico seja positivo.

De acordo com Valéria Araújo, enfermeira e referência técnica dos testes rápidos da Atenção Primária, o serviço de descentralização teve início em 2019, com a implantação em 57 equipes de Estratégia de Saúde da Família mas, devido à pandemia, os treinamentos foram interrompidos.

Além de proporcionar mais qualidade de vida para o paciente testado positivo, o município vai poder controlar e monitorar melhor os números da sífilis, que tiveram um aumento significativo nos últimos tempos.