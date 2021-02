Montes Claros – Em Montes Claros família e amigos fazem charreata para comemorar 100 anos de matriarca

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Paulina Cassiano Dionízio, nasceu no dia 20 de janeiro de 1921 na comunidade Tira do Chapéu, nas proximidades da cidade de Juramento, norte de Minas Gerais. Ela tem 3 filhos (sendo 1 desaparecido), 6 netos, 9 bisnetos e 2 tataranetos. A família aguardou com expectativa a chegada do centenário de Paulina, mas devido a pandemia do novo Coronavirus, eles encontraram um jeito diferente para comemorar: realizaram um charreata que contou com a participação de amigos, parentes, vizinhos e fiéis da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Delfino Magalhães, em Montes Claros, onde congrega. Ela conheceu a mensagem adventista há 31 anos, e tem a Bíblia como sua companheira inseparável.

“A Bíblia é minha companheira inseparável. Costumo dormir todos os dias com ela aberta na cabeceira da cama. A palavra de Deus me traz conforto e alento. Sem Deus, não estaria viva, Jesus transformou minha vida. Deus é quem me ajuda a viver”, garante Paulina.

Como não sabe ler, Paulina não deixa de estudar a Bíblia. Antes, para manter o seu devocional em dia, recebia o apoio das suas netas, e já há alguns anos, sua filha, Valdete dos Reis Silva, tem estudado diariamente a Bíblia com sua mãe.

“ É um imenso prazer abrir a Bíblia e estudar com minha mãe, cristã fervorosa e que mesmo não tendo leitura, tem a Bíblia com sua companheira inseparável”, assegura Valdete.

Alegria x gratidão

“É uma imensa satisfação, alegria e gratidão, ter Jesus como meu salvador e mantenedor da vida. Nele encontro a força, o vigor, a paz, e posso receber as bênçãos de Deus”, afirma Paulina.

Mesmo com 100 anos de idade, Paulina realiza algumas atividades da casa, como fazer a própria comida, lavar suas roupas, “tomar banho sozinha e outras coisinhas mais”.

“Minha idade já não permite algumas atividades, mas minhas filhas, netos e bisnetas estão sempre realizando por mim. Como eles dizem: já trabalhou muito nessa vida, agora é só descansar”, comenta Paulina.

Demonstrando lucidez, vivacidade e sabedoria, ela salienta que naturalmente, os anos passam e o que “seremos no futuro depende do que fomos no passado”. E aconselha: “Amem uns aos outros, respeitem o próximo, sejam perseverantes, e sirvam sempre as pessoas com amor, seguindo sempre o exemplo de Jesus”.

Gratidão

Gratidão. É este sentimento que Ruth Sabrina Silva da Mata nutre pela sua avó Paulina. Tê-la com saúde, força e vigor é algo que proporciona paz e alegria ao seu coração.

“Tenho o privilégio de ter minha vozinha com tanta saúde, vigor, força. Ela é alegre e me enche de alegria. Poder brincar e ela corresponder. Amo a sua disposição para fazer todas as suas coisas sem precisar de alguém pra ajudar; desde os biscoitos que adoramos comer, quanto a ir mesmo que em passos lentos, até a igreja. Infelizmente nem todo mundo consegue alcançar essa idade. E ela, uma vez mais, foi a exceção à regra. Eu me sinto orgulhosa de ter seu sangue e poder carregar nas minhas veias o sangue de uma guerreira”, declara com emoção Ruth Sabrina.

O maior de todos os segredos

Demonstrando bom humor, a centenária Paulina conta que não tem segredo para se alcançar os 100 anos. Mas chama a atenção para a alimentação saudável.

“Não tem muitos segredos não! Tenho uma alimentação o mais saudável possível. Nunca fumei. Bebidas só água. Procuro jantar cedo; não como nada à noite e durmo cedo. E Somente quando vou a igreja costumo dormir um pouco mais tarde. Já fiz muita caminhada, hoje estou mais parada… mas o maior e o melhor de todos os segredos já revelados, é a comunhão com Deus. Sem Ele não estaria aqui e nem passaria nem perto dos 100”, declara, com emoção e senso de gratidão.

Para o pastor Moises Carvalho Junior, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Norte e Noroeste de MG, ter no seu rol de fiéis a centenária Paulina, é motivo de alegria, e ao mesmo tempo, de emoção, pois é um exemplo de mulher batalhadora e determinada e dedicada com as coisas espirituais.

“É uma benção de Deus chegar aos 100 anos, e parabenizamos a Paulina pela passagem do seu aniversário”, finaliza pastor Moises.