* Por: Jornal Montes Claros - 9 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Prefeitura publica decreto com regras para retomada de aulas presenciais em Montes Claros

Montes Claros – Conforme o decreto, as aulas e atividades presenciais da rede particular podem retornar a partir de 4 de março. Para a rede pública, a aulas remotas devem ser retomadas na mesma data, sendo que o funcionamento presencial deverá ser analisado no dia 29 do mesmo mês.

O prefeito Humberto Souto (Cidadania), divulgou nesta segunda-feira (8), o Decreto nº4169, que estabelece regras para a retomada das aulas presenciais em Montes Claros. De acordo com o documento, o ensino da rede particular, federal e estadual, poderão retornar no dia 4 de março. Nesta mesma data, a rede municipal, inicia apenas as aulas remotas e no dia 29 de março, terá o funcionamento presencial avaliado.

O novo Decreto estabelece que no primeiro mês de retorno às aulas presenciais, deverá acontecer o revezamento de alunos, de modo que compareçam na escola, no máximo, 50% dos alunos e os demais acompanhem as aulas de maneira remota ou através de material didático.

Segundo o município, as instituições que retomarem as atividades deverão assinar um Termo de Adesão e Responsabilidade. Todas as medidas de segurança contra a Covid-19 deverão ser mantidas, para a proteção de alunos e servidores; o descumprimento poderá gerar penalidades.