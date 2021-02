Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de fevereiro de 2021.

Norte de Minas – Homem morre após ser baleado em Coração de Jesus

Norte de Minas – Um homem de 32 anos morreu depois de ser atingido por disparos de arma de fogo na noite dessa segunda-feira (08), no bairro Alterosa, em Coração de Jesus no Norte de Minas.

A vítima foi alvejada por três balas na região do tórax e uma na face.

A equipe do SAMU esteve no local para prestar socorro ao homem, mas ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.