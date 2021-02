Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de fevereiro de 2021.

Gastronomia – Receita de Bolo de frutas com leite condensado

Você vai precisar de:

500g de cereja cristalizada

500g de abacaxi cristalizado

400g de tâmaras sem caroço

900g de coco seco ralado

450g de nozes picadas

2 latas de leite condensado

3 cl. sopa de farinha de trigo

MODO DE PREPARO

– Pré-aqueça o forno a 150 ºC. Unte uma forma de furo no meio que meça 25 cm. Forre o seu fundo com papel vegetal untado. Reserve.

– Numa vasilha grande, pique as frutas cristalizadas e as nozes. Acrescente o coco seco ralado e mexa os ingredientes com as mãos.

– Adicione a farinha de trigo e o leite condensado. Misture bem. Coloque a massa na forma untada. Asse por 1 ½ hora. Retire do forno.

– Passe uma faca na lateral do bolo para que solte da forma. Espere o bolo ficar morno para desenformá-lo.