Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de fevereiro de 2021.

MG – Inscrições para vagas remanescentes da EJA Novos Rumos começam em 25/2

MG – A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) traz uma novidade para os estudantes maiores de 18 anos e que ainda não finalizaram o ensino médio a partir do ano letivo de 2021. Chamada de EJA Novos Rumos, a ação reforça a atenção especial que a SEE/MG tem direcionado aos estudantes do ensino médio e, além de oferecer educação de qualidade e de ser oportunidade para o aluno concluir o ensino médio em tempo mais curto, também prioriza a participação dos jovens e adultos em cursos de Formação Inicial Continuada (FIC).

Neste ano, estão sendo disponibilizadas mais de 25 mil novas vagas, chegando perto de 86 mil alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas escolas públicas estaduais. Serão iniciadas turmas em cerca de 300 novas unidades de ensino, além das 1.000 que já contavam com a modalidade de ensino no ano passado.

Os interessados terão uma nova oportunidade com a abertura do período de inscrições para vagas remanescentes da modalidade. O prazo terá início em 25/2, quando será possível fazer o cadastro para participar do processo. As informações oficiais serão divulgadas no site oficial da SEE/MG, no endereço eletrônico www.educacao.mg.gov.br.

Educação e mundo do trabalho

Além das ações pedagógicas que serão implementadas na EJA, os estudantes dessa modalidade de ensino também terão prioridade na participação em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) disponibilizados na rede estadual de ensino. O curso FIC tem a finalidade de capacitar, aperfeiçoar e atualizar o estudante que deseja entrar ou retornar ao mundo do trabalho de maneira rápida e eficiente.

Para 2021, a previsão é a de que sejam criadas cerca de 12.700 vagas para os cursos de qualificação da educação profissional. São iniciativas que já formam para o mercado de trabalho, com foco em profissões que têm muita demanda em Minas Gerais, como é o caso de promotor de vendas, assistente de logística, cuidador de idosos, entre outras funções.

Apoio aos educadores

Para auxiliar o professor no trabalho desenvolvido na EJA Novos Rumos, serão realizadas formações promovidas pela Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais, unidade vinculada à SEE/MG. Além disso, haverá um documento orientador pedagógico que trará diretrizes para os professores trabalharem em sala de aula. A ideia é que o docente possa desenvolver metodologias que valorizem a experiência de vida do aluno.