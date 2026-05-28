💬

SAIBA MAIS AQUI - FAÇA CLICK

Unimontes recebe mais de mil inscrições para vagas remanescentes
Unimontes recebe mais de mil inscrições para vagas remanescentes

Unimontes recebe mais de mil inscrições para vagas remanescentes

Jornal Montes Claros 28 de maio de 2026

CLIQUE AQUI - Para receber as notícias do Jornal Montes Claros direto no seu WhatsApp!!!

Processo seletivo contempla modalidades de transferência, novo título e vestibular 60+; resultado será divulgado em julho.

Montes Claros, 28 de maio de 2026 — A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) recebeu 1.044 inscrições para o preenchimento de vagas remanescentes em seus cursos de graduação no segundo semestre de 2026. As oportunidades foram disponibilizadas pelo Edital 04/2026, nas modalidades de transferência interna, transferência externa, obtenção de novo título e pessoas idosas 60+.

Distribuição das inscrições

  • Obtenção de novo título: 538 inscrições.
  • Transferência externa: 213 inscrições.
  • Transferência interna: 148 inscrições.
  • Pessoas idosas 60+: 145 inscrições.

As inscrições foram realizadas entre os dias 8 e 22 de maio, pelo site da Coordenação Técnica de Processos Seletivos (Coteps).

Prova para candidatos 60+

Conforme prevê o edital, os candidatos da modalidade Vestibular 60+ farão uma prova de redação no dia 14 de junho, das 9h às 12h.

  • Em Montes Claros, a aplicação será no Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), prédio 1 do campus-sede.
  • A prova também ocorrerá nos campi da Unimontes em Almenara, Brasília de Minas, Espinosa, Janaúba, Januária, Paracatu, Pirapora, Salinas e São Francisco.

Resultado

O resultado do processo seletivo para todas as modalidades será divulgado em 20 de julho, pelo site da Coteps.

A iniciativa reforça o compromisso da Unimontes em ampliar o acesso ao ensino superior, oferecendo oportunidades tanto para jovens quanto para pessoas idosas que desejam iniciar ou retomar a vida acadêmica.

Com mais de mil inscrições recebidas, a Unimontes reafirma sua relevância como instituição de ensino superior em Montes Claros e em todo o Norte de Minas, fortalecendo a inclusão e a diversidade no ambiente universitário.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da Unimontes

Sugerida para você:

  1. Montes Claros – Concurso do IBGE abre 40 mil vagas com inscrições em abril
  2. Montes Claros: Hospital Universitário Clemente de Faria recebe R$ 500 mil em melhorias
  3. Montes Claros recebe inscrições para capacitação gratuita voltada ao hip-hop mineiro

Acompanhe mais notícias no Jornal Montes Claros e fique por dentro dos principais acontecimentos da região!

CLIQUE AQUI - Para receber as notícias do Jornal Montes Claros direto no seu WhatsApp!!!

Tags

Vanfall Chegou a Montes Claros !!!

Sobre Jornal Montes Claros

Últimas notícias de Montes Claros e da região Norte de Minas Gerais. Acompanhe a cada minuto ás informações em tempo real de interesse para o cidadão.

Todos os direitos reservados por Jornal Montes Claros © para mais informações clique Aqui (2009-2025) e está licençado por Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

💬