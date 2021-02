Montes Claros – Igreja Adventista do Sétimo Dia realiza projeto ’10 Dias de Oração’

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – A Igreja Adventista do 7º Dia inicia nesta quinta-feira, 18 de fevereiro, um projeto mundial de oração. Durante 10 dias, fiéis e pastores participam de uma grande corrente de oração pelas famílias, jovens, relacionamentos e enfermos.

Em época de pandemia, onde as incertezas pairam, as orações alimentam a esperança dos fiéis das igrejas adventistas em todo o país. O projeto 10 Dias de oração se estende até o dia 27 de fevereiro, onde os fieis são incentivados e motivados a terem uma vida de oração, assim, podem através das preces, ajudar as pessoas nas suas diferentes necessidades.

MOVIMENTO DE ORAÇÃO

Para Rone Ferreira, pastor em igrejas adventistas na cidade de Montes Claros, esse movimento de oração que acontece anualmente, reforça a necessidade de orar pelas famílias. O pastor afirma que o momento em que o mundo vive é de incertezas, e através da oração pode se encontrar esperança e renovar as forças, isso diariamente.

Deber Coutinho, pastor adventista na cidade de Januária afirma que a oração é uma maneira de ter comunhão com Deus, e é onde busca forças para enfrentar os obstáculos, e assim, ajudar as pessoas na comunidade.

Manter conectados

Para Maria Selma da Silva Santos, a ” oração é o respirar da alma “. Salienta que quando orar os pulmões espirituais são alimentados e com isso “a nossa confiança nos mantem vivos e esperançosos”.

“Assim como o ar puro é um dos remédios naturais que permite ao homem gozar de vida saudável, a oração nos mantém conectados com o Deus do universo. Em meio a pandemia grandes movimentos de oração tem surgido ao redor do mundo, homens tem buscado na Oração o poder para vencer o medo e a angústia. Creio que podemos ajudar em muito aqueles precisam de nós, e que devido ao isolamento social, muito pouco podemos fazer. Acredito que em meio a uma grande crise, precisamos de um grande milagre. E este é só através da fé e oração”, enfatiza Selma.

Sentido da vida

A psicóloga Marilia Keller, lembra que a busca do sentido da vida é comum a todos os seres humanos e a fé, como expressão da espiritualidade, está envolvida nessa busca que na sua concepção sugere variadas possibilidades para tal descoberta.

“O ser humano necessita de princípios norteadores para sua existência. Assim, as formas de ser-no-mundo são construídas e o modo próprio de existir de cada pessoa é o que fara com que esta descoberta ou não sentido em sua vida. Sendo que na singularidade de cada pessoa a espiritualidade, e os atos como sua expressão, devem ser considerados em sua imensa importância”, analisa Marilia.

Para ela, quem crê descobre uma força que transforma, realiza e plenifica e que afirma ainda mais o modo de ser.

“Frankl em seu livro a busca de sentido diz que quem tem um “porquê” enfrenta qualquer “como”, com isso percebemos a importância de um propósito de vida a necessidade de uma missão a cumprir, dando assim o sentido. A fé a oração nos coloca neste movimento de transcendência e de missão como cristão”, finaliza.

Para maiores informações sobre o projeto: https://www.adventistas.org/pt/10-dias-de-oracao/