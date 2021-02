Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de fevereiro de 2021.

Norte de Minas – Polícia Militar apreende drogas e arma de fogo em Janaúba

Norte de Minas – Nessa quarta-feira (17), por volta das 12h30min, a equipe policial abordou o veículo Fiat Pálio, cor branca, na MGC 122 em Nova Porteirinha, após os militares recordarem que o referido veículo foi utilizado em um furto ocorrido em 28/01/2021, no bairro Esplanada.

Na ocasião foram subtraídos da vítima a quantia de R$3.000,00 (três mil reais).

A condutora do veículo, mulher de 28 anos, informou aos militares que não sabia informações sobre o furto, e que o veículo também era usado por seu marido, e que outros esclarecimentos poderiam ser dados por ele.

A condutora levou os militares até sua residência, no bairro São Gonçalo, e quando o marido dela abriu o portão, foi observado pelos militares que outro homem estava fazendo a separação de drogas em cima de uma mesa na área da casa e ao perceber a intervenção policial, ele derrubou a mesa e jogou o aparelho celular que portava do outro lado do muro.

Após buscas pessoal foi encontrado com ele uma bucha de substância semelhante a maconha, outras duas no chão e a quantia de R$278,00 (duzentos e setenta e oito reais) em dinheiro.

Após buscas na residência foi encontrado em um quarto, dentro de uma cama box, uma pistola Taurus, cal. 40, com um carregador, 07 munições e duas porções grandes de substância semelhante a maconha, uma pesava aproximadamente 67 gramas e a outra 162 gramas, na alça de abertura do forno do fogão, foi encontrado uma porção de substância semelhante a cocaína.

Foi feito buscas em um lote ao lado do imóvel, onde o autor havia jogado algo no início da intervenção policial e foi encontrado um aparelho celular e uma balança de precisão.

Os autores relataram que são de Santo Antônio de Jesus, no estado da Bahia e que estavam residindo na cidade de Janaúba há cerca de 04 meses.

O proprietário da residência, homem de 35 anos, assumiu que a droga e a arma eram dele e que o celular era da vítima do furto ocorrido no dia 28/01/2021.

Os autores foram presos e entregues na DP com o material apreendido.

Em contato com a inteligência da Polícia Militar na Bahia, obteve-se informações que se tratam de indivíduos de alta periculosidade, e que ambos integram facção criminosa denominada “bonde do maluco – BDM”.