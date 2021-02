Como fazer uma gestão de marketing focada em resultados

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de fevereiro de 2021.

Garantir que uma empresa tenha sucesso depende de uma série de fatores. Saber organizá-la e conduzi-la é essencial, principalmente quando um dos objetivos é a gestão de marketing focada em resultados.

Quando se pensa no setor de marketing de maneira mais atenta, é preciso considerar cada elemento que ajuda a construí-lo. O planejamento de ações, os objetivos estipulados, os indicadores de performance, os processos e as metodologias são alguns dos principais.

Saber como utilizá-los de modo eficaz é o que vai fazer toda a diferença dos resultados da empresa. Como não poderia deixar de ser, isso pede gestão, ou seja, uma forma eficiente de administrar esses pontos e de colocá-los em prática do modo ideal.

Pensar em marketing apenas como divulgação de produtos, fazer anúncios e ter um site bonito é simplificar demais o processo. Afinal, ele vai muito além disso. Não à toa, é considerada uma das áreas que faz com que uma empresa tenha sucesso ou não.

É verdade que, para criar um anúncio de piso autonivelante PU, a empresa vai precisar divulgar o produto e mantê-lo visível no site. Porém, há ainda outros pontos que devem ser trabalhados no setor para garantir o crescimento da marca como um todo.

Nesse sentido, é possível dizer com tranquilidade que a gestão de marketing é parte fundamental do processo de ascensão e conquistas, mas que depende de toda uma estrutura para se manter sustentável e produtiva.

Portanto, uma boa gestão de marketing se faz com uma série de fatores, que vão garantir que os resultados cheguem e sejam satisfatórios para qualquer tipo de empresa.

Se você reconhece a importância do assunto e quer entender melhor como se faz esse tipo de administração no seu estabelecimento, este artigo é para você. Por isso, siga na leitura dele e aprofunde os seus conhecimentos sobre o tema.

O que é uma gestão de marketing?

Nem sempre quem vê um anúncio de portas industrial de enrolar imagina todo o processo percorrido até que aquela divulgação ficasse pronta e satisfatória.

De fato, as etapas são várias, e deixar de passar por algumas delas pode trazer problemas no que diz respeito ao retorno obtido.

No entanto, isso pode ser perfeitamente coordenado e evitado quando há uma gestão de marketing eficiente, que não apenas é responsável por conduzir essas ações, como também sabe exatamente o que deve ser colocado em prática.

Uma gestão de marketing de qualidade envolve pontos fundamentais, sendo alguns deles:

A realização de pesquisas;

A implementação de um planejamento;

O desenvolvimento de estratégias;

A elaboração de processos;

A aplicação de ações;

A mensuração de resultados.

Não existe marketing sem pesquisa. Assim como o cliente que precisa comprar maquina inversora de solda vai atrás de informações como a qualidade do produto, o preço e o fornecedor, a empresa que anuncia precisa entender o seu mercado.

Para tanto, ela vai pesquisar concorrentes, entender o perfil do seu público-alvo e encontrar os melhores canais de publicidade para o seu negócio.

Além disso, implementar um planejamento é parte fundamental do processo, pois é por meio dele que qualquer outra ação vai ser devidamente alinhada e colocada em prática.

Na sequência, são desenvolvidas estratégias que podem trazer o resultado que se espera. Isso quer dizer que, para que a companhia alcance determinado retorno, ela precisa saber o que será feito para conquistar o seu objetivo.

Nesse caso, é por meio da elaboração de processos assertivos que se pode começar uma atuação mais direcionada, com ações devidamente pensadas para cada etapa do trabalho de marketing da empresa.

Por fim, é preciso entender a efetividade de uma ação de publicidade. Para que isso seja possível, é fundamental mensurar todos os tipos de retornos obtidos dentro de uma campanha.

Ou seja, depois de um anúncio de raspagem de assoalhos de madeira preço, é necessário verificar quantas visitas ele teve, quantas vendas foram concretizadas, quantas foram abandonadas e, a partir disso, tomar novas medidas.

Todo esse caminho é indispensável dentro de uma gestão de marketing focada em resultados, sendo inclusive o meio mais promissor para se alcançar as metas estipuladas e obter de maneira mais estruturada tudo aquilo o que foi planejado.

Os benefícios da gestão de marketing focada em resultados

Depois de entender como funciona uma gestão de marketing eficaz, é preciso também saber os motivos pelos quais ela deve ser colocada em prática dentro de uma empresa, ou seja, os benefícios que podem ser sentidos no dia a dia do estabelecimento.

O primeiro deles é, sem dúvida, o conhecimento do mercado. O departamento de marketing consegue entender de maneira aprofundada o seu nicho, o que faz toda a diferença para se ter mais sucesso nas diferentes campanhas de publicidade.

Além disso, é possível criar uma relação mais fortalecida com o público, uma vez que ao elaborar um produto como um puxador inox, a empresa está em dia com a necessidade do consumidor, e entende o que ele prioriza e precisa ao adquirir um item como esse.

A gestão de marketing também é um modo de ganhar eficiência nos processos, uma vez que a administração do setor se torna adequada e permite que toda a equipe desfrute de melhores condições de trabalho.

Esse ponto é essencial principalmente no que diz respeito à motivação da equipe, que consegue trabalhar com um desempenho muito maior, graças a um departamento devidamente organizado.

Por fim, vale mencionar que é a gestão qualificada da área de marketing que traz resultados para a empresa. Assim, um estabelecimento de locação de geradores em São Paulo consegue aumentar a quantidade de novos clientes de acordo com um trabalho coerente.

Dessa forma, a gestão de marketing focada em resultados é bastante vantajosa para qualquer tipo de segmentação do mercado, e certamente fará toda a diferença no desenvolvimento de uma marca sustentável.

Fazendo uma gestão de marketing eficiente

Quem deseja gerenciar a sua área de marketing de forma eficiente deve seguir alguns passos relativamente simples, mas que ao serem aplicados da maneira correta vão ser responsáveis pelo crescimento da empresa de modo geral. Conheça-os abaixo.

1. Defina uma metodologia

O marketing sempre foi uma área bastante prática, justamente porque dispõe de recursos interessantes para o seu funcionamento, como é o caso das metodologias.

Escolher qual delas pode fazer mais sentido dentro de uma estratégia de vendas de lustre para banheiro, por exemplo, é o meio mais direto de obter os resultados esperados e de alinhar todo o trabalho da equipe de marketing.

2. Faça a gestão da equipe

Uma equipe que trabalha sem um direcionamento claro está fadada ao fracasso. Portanto, outro ponto de uma gestão eficiente é conduzir os colaboradores para que eles consigam fazer o trabalho de maneira ideal, mantendo o foco.

Em geral, é importante montar um time de marketing com pessoas de perfis diferentes, e saber delegar funções de acordo com as habilidades de cada uma delas.

Esse cuidado pode gerar uma equipe completa, colaborativa e eficiente, na qual cada ação complementa a outra e permite que se tenha ainda mais sucesso nas estratégias de marketing da empresa.

3. Construa uma boa estrutura

A estrutura do departamento de marketing de uma empresa pode fazer toda a diferença nos resultados obtidos. Nesse sentido, nada mais importante do que construir um ambiente completo e apto para o desenvolvimento de um bom trabalho.

Isso inclui desde a confiança que é criada na empresa, até o oferecimento das ferramentas necessárias para a realização da atividade, de modo que esses aspectos unificados permitam que a equipe coloque todo o seu potencial no desenvolvimento da área.

Dessa maneira, uma campanha para a divulgação e venda de tenda piramidal, por exemplo, se torna muito mais abrangente e eficaz, pois a estrutura criada dentro do setor de marketing foi capaz de oferecer a base necessária para tal.

4. Mensure resultados

O trabalho de marketing traz um aprendizado constante para toda a equipe, que utiliza as informações coletadas de diferentes ações já concluídas para aperfeiçoar ainda mais as próximas e, com isso, conseguir melhorar ainda mais os retornos obtidos.

Para tanto, um ponto fundamental é justamente o de mensuração de dados, ou seja, o acompanhamento das métricas de cada ação praticada, que pode render subsídios importantes para o futuro.

Ao pensar nisso, é possível entender como a gestão de marketing focada em resultados pode ser o caminho mais assertivo para se conquistar os objetivos estipulados de maneira cada vez mais fácil e descomplicada.

Portanto, ao colocar em prática as quatro ações mencionadas acima, empresas dos mais variados segmentos podem atingir as expectativas de expansão da marca, obtendo resultados práticos e duradouros com a atuação do seu departamento de marketing.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.