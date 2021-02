Gastronomia – Receita de Cachorro-quente de forno

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de fevereiro de 2021.

Você vai precisar de:

300ml de leite

3 ovos

3/4 xc. chá de óleo de soja

50g de parmesão ralado

2 xc. chá de farinha de trigo

1 cl. sopa de fermento químico em pó

Quanto baste de orégano para polvilhar

Para o recheio:

100g de queijo prato ralado grosso

15g de parmesão ralado

500g de salsicha em rodelas

1 lata de molho de tomate

1 lata de milho verde

Quanto baste de azeitona verde picada

MODO DE PREPARO

– Recheio: bata no liquidificador os ovos, leite, óleo, queijo parmesão, a farinha e o fermento, misture bem. Despeje metade da massa em uma assadeira untada e enfarinhada. Espalhe o recheio e cubra com o restante da massa. Polvilhe com orégano e leve ao fogo médio preaquecido por aproximadamente 45 minutos.

– Para o recheio: misture em uma tigela o queijo prato, parmesão, milho, salsichas, azeitonas e o molho de tomate.

* Tempo total de preparo: 20 minutos de preparo + 45 minutos de forno