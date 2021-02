Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de fevereiro de 2021.

Norte de Minas – Jovem é baleado em Espinosa

Norte de Minas – Um homem de 22 anos ficou ferido depois de ser atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça, na noite dessa quinta-feira (18), em Espinosa no Norte de Minas.

A equipe do SAMU prestou os primeiros socorros à vítima e a encaminhou para o hospital de Espinosa inconsciente.

Devido à gravidade do ferimento, a Unidade de Suporte Avançado do SAMU de Monte Azul foi acionada para realizar a transferência do paciente para a Santa Casa de Montes Claros.