Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de fevereiro de 2021.

Gastronomia – Receita de Pastelão de frango

Você vai precisar de:

Para a massa:

400g de farinha de trigo

220g de manteiga

1 ovo batido

1 gema de ovo

1 cl. chá de sal

3 cl. sopa de leite

Para o recheio:

Quanto baste de pimenta-do-reino branca moída

4 cl. sopa de azeite

2 dentes de alho amassados

1 cebola picada

½ xc. chá de molho de tomate

1 tomate picado sem sementes

Quanto baste de azeitona verde picada

Quanto baste de salsinha picada

1 tablete de caldo de frango

200g de peito de frango desossado cozido e desfiado

1 lata de milho verde

3 ½ cl. sopa de farinha de trigo

Quanto baste de sal

2 copos de requeijão cremoso

MODO DE PREPARO

– Massa: em uma tigela colocar o trigo com a manteiga e amassar com a ponta dos dedos até forma uma farofa. Misture o ovo, a gema, o leite, o sal e coloque na farofa, e amasse muito até a massa ficar lisa. Embrulhe em papel filme e leve à geladeira por 15 minutos.

– Montagem: abra a massa (reserve uma parte para fazer a tampa da torta), forre o fundo e os lados de uma torteira de fundo falso (25cm de diâmetro), espalhe o recheio, cubra o recheio com o requeijão, coloque a tampa da torta, aperte bem a lateral, retire excesso da massa, pincele uma gema com o fio de azeite, decore à gosto, e leve ao forno a 200ºC por 40 minutos ou até que esteja totalmente dourada.

– Recheio: aqueça o azeite, doure o alho a cebola, junte o tomate, o molho, o tablete de galinha, 1 xícara (chá) do caldo do cozimento do frango, o peito de frango, o palmito e deixe ferver. Acrescente as azeitonas, a salsinha, sal, pimenta e a farinha. Mexa rapidamente até ficar cremosa, porém firme, deixe esfriar.

* Tempo total de preparo: 30 minutos de preparo + 40 minutos no forno.