Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Adventistas realizam cultos na madrugada pela internet

Montes Claros – Um grupo de fieis, da Igreja Adventista do Sétimo Dia- Comunidade Morada, em Montes Claros, decidiu ter encontros diários por meio de um aplicativo de vídeo-chamada. É o projeto 10 Dias de Oração. Nos últimos dias, sempre as 5:30 da madrugada, eles estudam a Bíblia e oram pelas famílias, pelos jovens, os relacionamentos e pelos enfermos. Este é um projeto mundial de oração realizado todos os anos, sempre no mês de fevereiro, e se estende até o próximo sábado.

Mesmo virtualmente, a iniciativa visa incentivar os membros da igreja a se fortalecerem espiritualmente. Os fieis são motivados a levar sempre uma mensagem de esperança às famílias que enfrentam diferentes necessidades, muitas, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus.

IMPORTÂNCIA

Para o pastor Everton Correa, a pandemia gerou um momento singular para a sociedade moderna. Explica que nestes encontros pela manhã os fiéis têm buscado uma reflexão sobre os princípios básicos para que vivamos bem.

“Hoje, por exemplo, conversamos sobre o impacto de um estilo de vida saudável sobre a mente dos indivíduos que compõem as famílias. Chegamos à conclusão que o que afeta o corpo, afeta a mente e, de tabela, o bem-estar da família. Acredito que momentos como o que estamos vivendo neste programa desenvolvido pela Igreja Adventista, os 10 Dias de Oração, nos permitem parar para reavaliar quais de fato têm sido nossas prioridades e corrigi-las, caso seja necessário”, pontua pastor Everton.

Benção x família

Para a professora Leila Cristina Pereira dos Santos, os cultos na madrugada é a oportunidade que tem, juntamente com a família, de fortalecer a fé. Garante que não apenas ela, mas adventistas e outros amigos estão recebendo bênçãos por meio destes encontros virtuais.

“Momentos assim sempre me fascina, gosto muito. Interessante que esta é a oportunidade que tenho de participar de todos os cultos sem me preocupar com a locomoção”, pontua.

Pastor Felipe Andrade, líder de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Norte e Noroeste de MG, lembra que a internet é uma importante ferramenta para transmitir mensagens de esperança, em dias difíceis, como os atuais. Ressalta ainda a importância destes encontros que incentiva fortalecer a fé através das orações e reflexões bíblicas.

Júlio Salomão, um dos líderes Igreja Adventista do Sétimo Dia- Comunidade Morada, revela que passados os 10 Dias de Oração, o objetivo é promover estes encontros virtuais pelo menos uma vez por semana.

“A internet é uma ferramenta importante para os cultos na madrugada. Estamos todos juntos mesmo sem estarmos presentes fisicamente”, sustenta Júlio.