* Por: Jornal Montes Claros - 24 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Castramóvel começa a funcionar na próxima semana

Montes Claros – Depois de reivindicação da Câmara de Montes Claros, através do vereador Soter Magno (PSD), a Prefeitura adquiriu um castramóvel que controlará a superpopulação de cães e gatos na cidade. O veículo custou R$ 220 mil, sendo R$150 mil adquirido através de emenda do deputado estadual Gil Pereira (PSD) – a Prefeitura de Montes Claros completou com R$ 70 mil.

Além de reduzir o número de cães e gatos, a castração é um dos meios para evitar os maus-tratos aos animais de rua e também a leishmaniose. De acordo com Soter Magno, o castramóvel será um dos maiores do estado – o veículo é um trailer automotor, com toda estrutura de clínica hospitalar veterinária, onde será possível fazer cirurgias de castração de machos e fêmeas (cães e gatos). O serviço será gratuito com o objetivo de diminuir os impactos de abandono e maus-tratos aos animais, controlando a taxa de natalidade.

“Essa é uma das principais lutas do nosso mandato. Através do castramóvel resolveremos uma das maiores questões da causa animal e também de saúde pública, sendo que cães e gatos são hospedeiros da leishmaniose, conhecida popularmente como calazar. Contudo, devemos frisar que os animais não são transmissores da doença e sim o mosquito Flebotomíneo, conhecido como ‘Palha’”, pontua o vereador Soter Magno.

O parlamentar ainda enviou requerimento ao Prefeito Humberto Souto (Cidadania) solicitando a criação do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal.

ATENDIMENTO

Por enquanto, o castramóvel ficará fixo no CCZ. Primeiramente serão castrados cães e gatos de rua, recolhidos pelo CCZ e levados pelos protetores de animais. Em um segundo momento será atendido animais de proprietários de baixa renda – os interessados devem entrar em contato com o Cras dos bairros onde residirem.

DEMANDA

De acordo com a vereadora Ceci Protetora (PP) que também está na luta pela causa animal, o castramóvel fará em média 4mil castrações por ano – 40% a menos do recomendado. Pois, são apenas duas veterinárias que trabalharão 4h por dia, durante quatro dias por semana.

“Queremos aumentar essa meta para 10 mil castrações por ano. Para isso precisamos aumentar a carga horária dessas profissionais ou o número de veterinários. Outro ponto que é necessário acertar credenciamento com clínicas veterinárias para dar suporte ao pós-operatório destes animais.