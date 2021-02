Como combinar bebidas e comidas

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de fevereiro de 2021.

Saiba como harmonizar bebidas de acordo com os pratos servidos.

Em um jantar entre amigos ou familiares, é mais comum que se pense na comida que será servida do que na bebida. No entanto, é importante que esses dois elementos estejam em harmonia, já que a mistura de sabores proporciona uma experiência única para os convidados.

Muitos pensam que fazer essa harmonização é algo complexo. Entretanto, combinar bebidas com o tipo de culinária servida é mais simples do que se imagina. Preparamos algumas dicas e informações para que você consiga fazer esse arranjo da melhor forma possível. Continue a leitura e confira o prato ideal para cada variedade de bebida.

Harmonização de bebidas

Vinho

O vinho é uma das bebidas preferidas das pessoas — seja para almoços ou para jantares — e essa preferência faz todo sentido, afinal, há uma grande variedade de vinhos que combinam com as mais diferentes culinárias e com os gostos mais diversos.

Para que se tenha uma ideia da popularidade dessa bebida, é bastante comum que mesmo as pessoas que não consomem bebidas alcoólicas se rendam a uma taça de vinho. Por outro lado, essa grande variedade costuma gerar dúvidas sobre a melhor maneira de fazer a harmonização.

A seguir, confira algumas sugestões de como combinar o tipo de vinho com o prato servido.

Vinho tinto: ideal para acompanhar carnes vermelhas;

ideal para acompanhar carnes vermelhas; Vinho tinto seco encorpado: harmoniza perfeitamente com carnes assadas e queijos brancos, como o brie;

harmoniza perfeitamente com carnes assadas e queijos brancos, como o brie; Vinho tinto seco: possui amplas opções de combinação, harmonizando muito bem com massas com molho de ervas ou molho de tomate;

possui amplas opções de combinação, harmonizando muito bem com massas com molho de ervas ou molho de tomate; Vinho branco: o vinho branco harmoniza perfeitamente com frutos do mar;

o vinho branco harmoniza perfeitamente com frutos do mar; Vinho rosé: a combinação ideal do vinho rosé é feita com carnes grelhadas, massas italianas e também com entradas. No entanto, não combina com carnes gordas e nem com peixes.

Cerveja

Não é nenhuma novidade que a cerveja também está entre as bebidas preferidas dos brasileiros e, devido a essa grande admiração, é perfeitamente possível servi-la nas refeições.

É preciso, no entanto, ter atenção e considerar seu gosto amargo ao harmonizá-la com o prato a ser servido. Portanto, para não se equivocar, aposte na combinação com dobradinha e churrasco. O sucesso será garantido.

Essas opções são simples e eficientes, porém você ainda pode ir além. Veja algumas outras harmonizações:

Cerveja Pilsen: por ser mais leve, a Pilsen vai muito bem com pratos preparados com queijos, nozes, lula e camarão;

por ser mais leve, a Pilsen vai muito bem com pratos preparados com queijos, nozes, lula e camarão; Cerveja Weiss: essa cerveja, típica da Alemanha, é mais sofisticada e harmoniza perfeitamente com saladas e comidas mexicanas;

essa cerveja, típica da Alemanha, é mais sofisticada e harmoniza perfeitamente com saladas e comidas mexicanas; Cerveja Stout e Porter: essas cervejas pretas possuem sabor de café e chocolate, sendo perfeitas para acompanhar sobremesas.

Sucos naturais

Para as pessoas que preferem uma bebida mais saudável, o suco natural é a melhor opção. Porém, vale lembrar que, dependendo da fruta, não significa necessariamente que haja poucas calorias.

Os sucos de melancia e laranja, por exemplo, são bastante calóricos, pois contém muito açúcar em suas composições. Sendo assim, a dica é optar por sucos que possam ser diluídos em água, como abacaxi e limão.

Em relação à harmonização, embora os sucos combinem com todos os tipos de culinária, há algumas combinações que são simplesmente perfeitas. Veja algumas delas e otimize o consumo de frutas em casa.