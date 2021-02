4 smartphones que possuem câmera com qualidade profissional

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de fevereiro de 2021.

Novos modelos não deixam nada a desejar se comparados a câmeras convencionais.

O mundo está cada vez mais digitalizado e a máxima “uma imagem vale mais que mil palavras” nunca fez tanto sentido. Com as redes sociais em plena expansão, mesmo com todo o território já conquistado nos últimos anos, fica evidente que a fotografia se tornou uma poderosa ferramenta de comunicação nos dias atuais.

Se antes boas fotos eram exclusividade daqueles que poderiam arcar com os custos de uma câmera profissional, hoje em dia, desde a melhora técnica dos aparelhos celulares, é possível ter fotos de ótima qualidade com a câmera do smartphone.

Entre os principais modelos disponíveis no mercado, separamos 7 para você conhecer um pouco melhor. Confira.

iPhone 12 Pro Max

Em 2020, seu modelo antecessor, o iPhone 11 Pro, já era considerado o modelo do mercado com uma das melhores câmeras, além de ter sido indicado por muitos especialistas como o aparelho com a melhor tecnologia de filmadora. Nesse sentido, era de se esperar que o iPhone 12 Pro Max fosse ainda melhor — e ele realmente é!

Com o aparato fotográfico mais avançado já lançado em toda a história da Apple, o smartphone apresenta melhorias mesmo se comparado com os modelos da mesma linha lançados em conjunto com ele, o iPhone 12 Pro, o iPhone 12 mini e o iPhone 12.

Com sistema triplo de câmeras, o aparelho apresenta uma enorme estabilização óptica de deslocamento graças ao sensor acoplado ao seu sistema. Na prática, isso significa fotos com menos ruídos causados pelo movimento de nossos braços na hora de fotografar e com bastante precisão.

Além disso, a câmera do smartphone vem com zoom óptico de 2,5x, além do digital de até 12x.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Top de linha dos modelos de smartphone da Samsung, o Galaxy S20 Ultra conta com câmera de impressionantes 108 MP. Por esse motivo, as fotografias e vídeos realizados com o aparelho são imagens de altíssima qualidade e deixam o modelo entre os principais aparelhos do mercado no quesito audiovisual.

Seu conjunto quádruplo de câmeras permite a gravação de vídeos na câmera traseira em 8K, e mesmo a câmera frontal se mostra super potente com gravação em até 4K.

Entre as várias tecnologias que fazem as câmeras do Samsung Galaxy S20 Ultra merecerem um lugar em nossa lista, vale ainda destacar seu foco dinâmico, o slow-motion de até 960 quadros por segundo, o modo noturno e o HDR 10+.

Motorola Edge Plus

Principal modelo entre os celulares de ponta da Motorola, o Edge Plus tem das melhores câmeras do mercado, com direito a revisão no renomado ranking de câmeras de smartphone DxOMark.

Um de seus principais diferenciais em relação aos outros aparelhos disponíveis nas lojas brasileiras é o sistema quadri pixels, que junta 4 pixels em um só com alta qualidade. Sua câmera também compete com os principais modelos do mercado, com 108 MP de resolução, além do zoom óptico de 3x.

Xiaomi Mi 10 Pro

O topo da lista do ranking da DxOMark é desse aparelho surpreendente. Com quatro câmeras na parte traseira, ele tem zoom híbrido de 10x. Um diferencial é o seu software de câmera, com ótimas opções de contraste, balanço de branco e cor para serem ajustados. Além disso, também conta com sensor de 108 MP, o mesmo do Galaxy S20 Ultra.

Ou seja: ele também grava vídeos em 8K, além de suportar dupla estabilização óptica. Além disso, seu sistema de edição de vídeos utiliza recursos de inteligência artificial, adicionando legendas em tempo real. Parece ficção científica, mas é tecnologia. Sua câmera frontal tem 20MP, algo igualmente raro no mercado atual, o que garante ótimas selfies.

Além da poderosa câmera, o aparelho conta com processador Snapdragon 865 e resolução Full HD, sendo, então, uma poderosa máquina que está no mesmo páreo que seus principais concorrentes.