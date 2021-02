Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Vereadores reclamam da má qualidade dos serviços nas comunidades rurais de Montes Claros

Montes Claros – Dificuldades relacionadas aos serviços prestados pela Cemig e Copasa e más condições das estradas rurais foram alguns dos temas debatidos durante reunião ordinária da Câmara Municipal de Montes Claros, na última terça-feira (23/02). Em seus pronunciamentos, os vereadores Graça da Casa do Motor (PSL), Eldair Samambaia (PDS), Edson Cabeleireiro (PV), Marcos Nem (PSC) e Rodrigo Cadeirante (rede) destacaram as inúmeras cobranças feitas pela população.

A vereadora Graça do Motor levou à tribuna a reclamação da associação de Ermidinha, região rural de Montes Claros, que vem sofrendo com as obras inacabadas feitas pela Copasa, e que nestes dias chuvosos vem agravando ainda mais a situação. A parlamentar também solicitou ao prefeito Humberto Souto ajuda de custo para os agentes de saúde que atuam no meio rural. “Muitos deles usam seus próprios veículos para fazer os atendimentos, apertando ainda mais seus orçamentos. Esperamos que administração municipal possa avaliar este pedido”, destacou a vereadora.

O parlamentar Edson Cabelereiro também salientou o sofrimento de muitas comunidades rurais com os serviços prestados pela Copasa e solicitou a construção de um posto de saúde na comunidade Poço Novo, onde, segundo o vereador, os atendimentos médicos vêm sendo realizados em uma residência cedida por um morador da localidade.

Já o vereador Marcos Nem requisitou reformas nas estradas da comunidade Miralta. “Moradores daquela região muitas vezes não conseguem transitar nem a pé”, alerta. O vereador pediu, também, a estruturação da equipe da secretaria de Agricultura. “Precisamos ter uma equipe estruturada para atender as demandas da zona rural, principalmente neste tempo chuvoso”, finalizou.

Energia elétrica

Os parlamentares Eldair Samambaia e Rodrigo Cadeirante também relataram situações de dificuldades vivenciadas pelos moradores do meio rural, principalmente com a má qualidade dos serviços prestados pela Cemig e estradas esburacadas.

Eldair Samambaia solicitou que o Executivo municipal realize projetos de melhoria e o cronograma das Patrulhas Rurais, avisando quando a região estiver sendo contemplada, para tranquilizar os moradores. Já Rodrigo Cadeirante destacou inúmeras reclamações das constantes quedas de energia, resultando prejuízos aos moradores. “Precisamos da intervenção dos deputados aos desmandos da companhia de energia, somente assim conseguiremos solucionar esta situação”, finaliza Rodrigo.