Presentes para geeks: como encontrar o melhor item estilo nerd

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de março de 2021.

Sugestões para presentear aquele amigo geek.

Escolher um presente geek é mais fácil do que você imagina. Hoje existem vários itens que se encaixam na categoria, desde filmes e séries famosas — como Star Trek e Star Wars — até livros e videogames que estão em alta.

Quem segue o estilo geek vai se encantar ao ser presenteado com o que há de melhor do mundo nerd. Mais do que ser criativo, você também pode aproveitar uma Black Friday de produtos de todos os estilos para economizar e arrasar na escolha.

Em dúvida de qual item escolher para presentear alguém com o estilo geek? Confira as sugestões que separamos.

Livros e quadrinhos

Quadrinhos de super-heróis, livros que dão continuidade às sagas já conhecidas. Esses são dois exemplos clássicos e certeiros para presentear alguém que ama o estilo nerd.

Box de quadrinhos da Marvel, livros de RPG, gibis ou livros da série The Walking Dead… todos se encaixam na categoria geek. O mais importante é saber do que o presenteado gosta mais.

Roupas

Quem não tem tanta proximidade com a pessoa que receberá o presente pode apostar em camisetas nerd. O mais importante é não errar no tamanho da roupa e escolher um personagem mais conhecido para estampar a peça.

Se o presenteado é alguém com quem você tem mais intimidade, as roupas também são uma ideia super válida.

Action Figures e Funko Pops

Algo que todo nerd ama são as action figures ou os funko pops. A ideia é colecionar e criar um espaço reservado especialmente para os personagens. Vale consultar o amigo sobre o que ele mais gosta ou dar aquela espiada nas redes sociais, para ver se ele já possui algum dos itens.

Os funkos não se resumem apenas aos personagens de quadrinhos, mas também de livros e filmes. Até Harry Potter e Cruella de Vil já apareceram como esses bonecos.

Canecas

Canecas são aquele famoso presente sem erro e que quase todas as pessoas gostam e usam. Vale personalizar ou escolher uma de personagens que estão em alta no mundo geek.

Existem também os modelos que lembram videogames ou o cubo mágico. Além disso, a famosa caneca mágica — que revela sua estampa ao receber líquidos quentes — pode ser uma grande surpresa para o presenteado.

Videogames

Que tal caprichar no item escolhido? Os videogames também são uma boa opção, mas é importante ter certo conhecimento do estilo de jogos dos quais a pessoa gosta. Há os de ação, os de interação — como o conhecido The Sims — e os mais indicados para quem gosta de jogar sozinho.

Se estiver disposto a gastar um pouco mais, também pode presentear com um novo console de games.

Smartwatch e smartphones

Na parte de tecnologia você pode conseguir bons presentes para o amigo geek. Os smartphones possuem variados estilos e funções, desde o mais básico, apenas para ligações e aplicativos simples, até aquele bastante completo.

Como são produtos mais caros, vale pesquisar com um pouco mais de calma. No caso dos smartwatch, são indicados para aquela pessoa que não larga o relógio e gostaria de ter tudo conectado com seu celular.

Porque comprar os presentes na Black Friday

A Black Friday, que acontece no mês de novembro, costuma trazer descontos interessantes em várias lojas. Não é diferente no caso dos produtos geek, e, se você optar por comprar todos os presentes na data, pode conseguir muitas coisas legais por um preço mais baixo.

O ideal é se organizar ao longo do ano, anotando quais são os amigos que fazem aniversário e gostariam de receber um presente no estilo nerd. Quando a sexta-feira de descontos chegar, é só entrar nos sites e fazer as compras. Inclusive, conforme o estabelecimento, é possível solicitar que a entrega seja feita diretamente na casa do presenteado.