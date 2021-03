Vestidos para usar no verão e no inverno

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de março de 2021.

Essa peça é extremamente versátil e pode aparecer nas mais diversas ocasiões. Confira algumas dicas de modelos, tecidos e cores para usar em diferentes épocas do ano, mantendo o estilo e o conforto térmico!

Os vestidos são peças ótimas para quem gosta de manter o estilo sem abrir mão do conforto. Além de garantir uma boa movimentação das pernas e circulação de ar, o item é versátil e pode aparecer nas mais diversas situações, desde as casuais até as mais formais.

No verão, os vestidos são fresquinhos e garantem conforto térmico (especialmente aqueles mais curtos ou com aberturas na parte frontal). Nas épocas mais frias do ano, essa peça também garante conforto térmico quando é feita de tecidos mais quentes e robustos, como o tricô e a malha.

Por isso, se você adora um look personalizável e quer renovar os vestidos no seu armário, confira algumas dicas dos melhores modelos, cores e cortes para usar no verão e no inverno.

Verão

Na estação mais quente do ano, vale investir em vestidos mais soltinhos e feitos de tecidos leves, como tricoline, linho, seda e viscose. Escolher bem o tecido é o primeiro passo para vestir peças mais apropriadas para as altas temperaturas dessa época.

Outro fator importante a ser considerado é o corte do vestido. Nessa época, vale investir em modelos mais leves, como o tipo cigana (em que os ombros ficam à mostra), os com fendas e os que têm aberturas laterais. Outro modelo indicado é o que possui botões na parte frontal, que te dão a possibilidade de ajustar a sua abertura de acordo com o dia.

Os vestidos midi são aqueles cujo comprimento termina logo abaixo do joelho. Alguns mais formais podem se estender até o calcanhar, mas esse tipo de roupa nunca cobre os pés (como ocorre com os vestidos longos). Existem alguns vestidos midi mais justos e aqueles do tipo godê, que são ótimo para ocasiões formais como casamentos.

Outro modelo de vestido excelente para o verão é o envelope. Por ser transpassado no corpo e ter uma modelagem mais solta, oferece liberdade de movimento e boa circulação de ar.

Inverno

Na estação mais fria do ano, é uma boa pedida procurar vestidos longos. Dependendo da ocasião, outra alternativa é investir naqueles mais curtos e combiná-los com uma boa meia-calça.

Alguns tecidos ótimos e bastante usados no inverno são a lã batida, que oferece vantagens como ser super confortável e não amassar, e o cetim com elastano, que é macio e ótimo para quem quer peças forradas, além de servir para ocasiões mais requintadas.

Para os dias mais frios, o veludo segue sendo uma das melhores opções. Para dias com temperaturas mais amenas, vale apostar no suede. Essas duas opções garantem um look super charmoso e aconchegante.

Se você prefere peças sem mangas, vale combinar um vestido nesse estilo com casacos, cardigans e lenços, para manter o corpo aquecido e criar uma composição estilosa. Outra aposta clássica nessa época do ano para deixar o look super elegante é a combinação de vestidos curtos e botas longas (que terminam acima do joelho).

Cores e acessório

Esses são detalhes importantes no acabamento do visual. As cores são fundamentais para garantir equilíbrio térmico. A regra é simples: cores escuras absorvem calor enquanto as claras o refletem.

Por isso, os vestidos brancos são ótimos no verão. Outras cores recomendadas para esta estação são o amarelo, o vermelho e o laranja. Além de refletir os raios solares, essas cores quentes deixam o visual mais jovem e alegre, o que combina muito com o verão.

No inverso, a lógica é contrária. Isso não te impede de usar vestidos em cores claras nessa época do ano, mas é mais estratégico investir em tonalidades mais escuras (como azul marinho, verde musgo, marrom e preto).

No que se refere aos acessórios, respeite os cortes do vestido e esteja atento para equilibrar o visual. Vale optar por cores contrastantes entre os itens e o vestido para criar um visual inovador e criar pontos de atenção específicos. Entre as combinações contrastantes, você pode apostar em preto com branco, azul com laranja, amarelo com roxo e verde com vermelho.