Palmeiras oficializa a contratação do volante Danilo Barbosa, do Nice

24 de março de 2021.

O Palmeiras anunciou a chegada do seu primeiro reforço para temporada 2021. Trata-se do versátil Danilo Barbosa, que estava defendendo o Nice, da França, desde a metade de 2018. Natural de Salvador, o jogador de 25 anos pode atuar tanto no meio-campo quanto na zaga.

Ele foi revelado nas categorias de base do Vasco da Gama e fechou um contrato de empréstimo com o Verdão até o dia 31 de dezembro. “Estou muito feliz, muito contente de fazer parte do elenco do Maior Campeão do Brasil. Não vejo a hora de vestir essa camisa, com muita alegria. Vou procurar retribuir todo o carinho e todo o apoio dentro de campo. Avanti, Palestra!”, disse.

A nova aposta da diretoria alviverde se transferiu ao Sporting Braga, de Portugal, em 2014. Aos 18 anos, ele realizou nove jogos, sete como titular. No entanto, Danilo acabou emprestado para três clubes (Valencia-ESP, Benfica-POR e Standard Liége-BEL) antes de voltar ao Braga para atuar com Abel Ferreira, atual treinador do Verdão, na temporada 2017 / 2018.

Neste novo ciclo no time português, ele entrou em campo 46 vezes e marcou quatro gols. O desempenho chamou a atenção do Nice, da França. País este que está vivendo um momento de ascensão do segmento de jogo online, como noticiou o portal iGaming Brazil: “Apostas online na França geram receita recorde de € 1,74 bilhão em 2020”.

Companheiro de um velho conhecido da torcida do Palmeiras

Destaque desde muito cedo, o jogador acumulou convocações para as categorias de base da seleção brasileira. Ele foi capitão e vice-campeão da Copa do Mundo Sub-20 ao lado dos palmeirenses João Pedro e Gabriel Jesus em 2015. Na ocasião, a equipe brasileira foi superada pela Sérvia na prorrogação do Mundial.

Além disso, ele foi eleito o segundo melhor jogador da competição e recebeu a Bola de Prata. Sendo assim, ele tem a possibilidade de retornar ao Brasil e mostrar tudo o que a experiência dos últimos anos no continente europeu contribuiu para o crescimento do seu futebol.

