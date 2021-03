Teste a sua sorte com estes jogos de roleta online

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de março de 2021.

Qual é a melhor maneira de passar o tempo do que um bom jogo de roleta? Bem, e se disséssemos que você pode jogar Roleta online com dinheiro de verdade? Você não acreditaria na gente, não é? – mas é verdade! Continue lendo para saber mais sobre nossas principais opções.

Club Roulette

Esta versão da Roleta visa transportá-lo de volta à Europa do século 18, com um formato de mesa clássico e um ambiente alegre. Ao entrar neste cassino virtual, você se deparará com a versão europeia da infame roda da Roleta e aquela bolinha branca sempre vibrante.

O Club Roulette é o tipo de jogo online perfeito até para os mais novos jogadores de Roleta, com muito pouco risco envolvido, já que a aposta mínima é de meras 0,01 moedas. Em seguida, você deve começar a espalhar suas fichas pela mesa, decidindo sobre onde colocar suas moedas. Você terá a opção de apostar em um número individual entre 0 e 36, ou em uma aposta em grupo que inclui vermelho ou preto, ímpar ou par e dezenas. Para fazer a sua seleção, basta clicar na área da mesa que contém a aposta que deseja fazer e outra ficha do valor escolhido será colocada nesse espaço. Se você quiser aumentar ou diminuir sua aposta, basta escolher uma ficha de seu valor preferido. É muito fácil!

Se isso não for o suficiente para aumentar sua empolgação, não se preocupe, pois o Club Roulette tem outro truque na manga. O botão de apostas especiais permite que você faça apostas um pouco mais incomuns do que você esperaria do jogo de nível básico. Essas apostas permitem que você faça apostas plein (diretas) e cheval (divididas) bets, em toda uma gama de números usando o menor número de fichas.

Dragon Jackpot Roulette

Esta versão da Roleta é mais uma batalha do que uma sofisticada viagem à França. A ameaça da besta mística paira sobre os jogadores, enquanto você é pressionado a tomar suas decisões rapidamente. O jogo em si concentra-se inteiramente na escolha do jogador, com um valor RTP de 97,30% – apenas para tornar o jogo um pouco mais divertido.

A principal atração desta versão da Roleta são definitivamente os recursos de bônus. Quando o jogo começa, você pode colocar até 12 tokens do Bônus do Dragão em cada giro da roda. Se a bola cair em um token regular e de bônus do dragão, os rugidos da besta serão ouvidos e o jogo de bônus começará! Como você verá, o jogo de bônus consiste em dois estágios, o primeiro envolvendo a roda interna girando para desbloquear os dois ponteiros adicionais, rodadas grátis ou um multiplicador de pagamento 2x. Depois que uma escolha for feita, a roda interna se expandirá, levando você a um mundo de multiplicadores ainda maiores e vitórias impressionantes!

Em seguida, você precisa procurar o Dragon Jackpot. Esta soma progressiva pode ser ganha em qualquer rodada, quer resulte em um resultado de vitória ou derrota, embora, quanto maior a aposta, maiores serão suas chances de desencadear o aparecimento do dragão premiado.